6號鬼病房｜拍出歐洲病院真人真事　女醫生當值遇男童即撞邪

繼《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）、《兒凶》（Insidious）後，再有驚悚恐怖懼作！《6號鬼病床》（Bed Number 6）由新銳導演Milena Cocozza執導，電影取材自真人真事，將歐洲病院不為人知的暗黑歷史搬上大銀幕！

《6號鬼病床》取材自真人真事。（電影劇照）

《6號鬼病床》的預告講述一間廢棄60多年的兒童病院重新開放，招聘了一名新加入醫院的女醫師Bianca（卡羅麗娜克雷遜丁尼Carolina Crescentini 飾），一天她在晚上當值，無意中遇見6號床上一名正在哭泣的神秘男童（Riccardo bortoluzzi 飾），但翌日才知6號醫床根本冇人瞓。從此就展開了她的惡夢，更發現醫院隱藏着駭人秘密，後來更開始產生幻覺、發生一連串怪事，甚至曾短暫失去自我意識想跳樓自殺。

Bianca前一晚見到的小男孩，竟然是1959年的相中人。（電影劇照）

預告中，Bianca首日返工已遇現一位因掛念媽媽而哭泣的小男孩，翌日在詢問醫院的修女才得知6號床根本是張空床，並沒有人使用，後來Bianca在醫院的照片中看到一張攝於1959年的照片，相中的男孩正是她晚上所遇見的同一人，從此她就被怨靈纏身，每晚值班都會頻頻遇到怪事。

另一晚她更因為獨自走在暗黑的醫院長廊中，看到地上有位雙眼空洞且嘴角流血的詭異女童，最後更有一幕講到Bianca從窗口跳出，頭部着地。預告最可怕的一幕，是一位神父頭正流血躺在一個膠袋上，而膠袋內正是一具死不瞑目的屍體，令人極為不安，有估計神父身處的位置其實是埋藏屍體的地方，正正就是兒童醫院的地下室，在惡靈作怪的情況下引起怪事連連。

神父頭破血流瞓在屍體上，畫面上已經好令人不安。（影片擷圖）

據知只要曾瞓過6號床的病人都會受到攻擊，而旁邊生病的兒童同樣看起來眼神黑且空洞、陰氣沉沉。某夜，20位病童更突然集體中邪，一字排開雙眼瞪大且空洞的畫面令人發寒。

另外一幕就是男童全身被插滿逾20支針，身體更呈現極詭異的半浮扭曲狀態，加上他不斷地哀叫，令觀眾睇到都覺得痛苦。當中扮演鬼童的Riccardo bortoluzzi，其實只有8歲，他表示：「拍攝的地方令我感到非常不適，加上常常都要自己一個人在漆黑中拍攝，即使知道一切都是假的，仍會感到非常害怕。」

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