《仙樂飄飄》25年｜陳慧琳首當女主角即爆紅　可愛童星隱藏星二代

電影《仙樂飄飄》於1995年8月16日上映，今年已經25周年，這是陳慧琳（Kelly）的電影處女作，主題曲《一切很美只因有你》更是初試啼聲。為力捧這位「未來天后」，當年特意找來天王郭富城坐鎮，大膽地以歌舞片形式拍攝，突顯這位新人唱得又跳得。除此之外，戲中還有一班童星演出，其中一位十多年後更入埋行從事演藝工作。

電影找來一班小朋友合演，令電影充滿純真同愛。（《仙樂飄飄》電影劇照）

作為新一代偶像派，又是當年正東唱片第一位歌手，Kelly獲得以一部電影力捧自己，可謂極度重視。又因為是給觀眾的第一印象，所以角色李靖雲，設定為小學音樂教師，又是一位有理想的舞蹈員，既有愛心又熱血追夢，正面到不得了。面對一班頑皮學生，Kelly曾經感到束手無策，好在得到同校的體育林Sir（郭富城 飾）從旁協助，才慢慢適應，繼而二人產生好感，在小學校園交織出另一闕戀曲。最後電影不單止成功捧紅Kelly，更讓她獲提名第15屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎及「最佳原創電影歌曲」獎，算有個交代。

戴上金絲鏡的Kelly，的確有幾分老師氣質。（《仙樂飄飄》電影劇照）

郭富城飾演體育老師，非常稱職，而從髮型可知是《純真傳說》年代。（《仙樂飄飄》影片截圖）

今日重溫25年前的陳慧琳與郭富城，那份青春與單純的愛依然動人，而且對不少參加過合唱團比賽的朋友而言，那些練習和出賽場面，都滿有回憶，非常可愛。至於一眾小朋友當中，有一位相當面善，樣貌竟然25年不變，佢就係鄧英敏個女鄧上文（Shermon）。

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這位妹妹就係鄧上文，係咪同長大後一模一樣。（《仙樂飄飄》影片截圖）

3歲定40，20年後，你都仲認得佢係鄧上文。（網上圖片）

當年11歲的Shermon入選劇組，飾演「火雞」，在戲中多多嘢講，偶然仲會窒兩句林Sir，相當可愛。十年後Shermon便參選港姐，最終獲「最上鏡小姐」。有趣是鄧上文十年來樣子沒多改變，據知後來在工作上重遇戲中的林Sir郭富城，對方仍一眼就認得她，還叫她的角色名「火雞」。不過電影上畫時，由於另一童星大耳，其造型突出，故較為搶鏡及多人談論。

天王與火雞逆齡鬥演技