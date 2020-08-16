《密弒直播》再玩死亡密室逃脫　俾錢可足本睇主持點被凌虐至死

近年密室逃脫的題材是大熱元素，不論在平時可以玩到、就連各大綜藝節目、電影都會納入其中，近年都有兩套《密室逃殺》、《密弒逃脫》（Escape Room）電影，睇得觀眾刺激又緊張，《密弒逃脫》的導演Will Wernick近日推出全新驚悚電影《密弒直播》（Follow Me）電影，日前釋出正式預告，再次帶觀眾入密室大玩「死亡」解謎。

《密弒逃脫》的導演Will Wernick再次推出「密弒」系列。（影片擷圖）

電影由《美少女的謊言》Keegan Allen、《狼少年》Holland Roden飾演網紅直播主持，本來就已經玩厭了密室挑戰，更在網上留言叫網友俾Like和留言叫他們做大膽挑戰，當中更有試過玩「瞓棺材活埋」體驗，看似咩都玩得。

大膽到玩埋「瞓棺材活埋」體驗。（影片擷圖）

一次他們受到邀請跟朋友們去莫斯科體驗一個僅限VVIP的密室逃脫遊戲，雖然一開始眾人享受極高尚的接待，住進豪華套房、晚晚開Party狂歡，但自從他們被帶進密室後才發現這其實是個圈套，是一場以生命作為賭注的密室遊戲。

有人被關在巨型水箱中浸死。（電影劇照）

在最新的正式預告中，有人被尖銳的刑具指住眼球；有人被關在巨型水箱中浸死；有人被「五馬分屍」活扯斷手腳，更有人持槍打爆「參加者」的頭，既殘忍又勁血腥。但原來他們被邀請到此並不是偶然，而是有一班觀眾變態地付昂貴的費用，全程睇他們被凌虐的直播，十分恐怖，電影將於9月11日台灣上映。

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