超能計劃‧影評｜似睇緊精華版《變種特攻》　留最大伏線拍續集？

Netflix新戲《超能計劃》（Project Power）由《潛行凶間》（Inception）約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）、奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）、Dominique Fishback等人主演。在《超能計劃》的預告中已可看到不同的「超能力」，不過卻不是DC、Marvel般常見的超級英雄電影。

祖瑟夫哥頓利域為了查案都不惜要食藥獲得超能力！（電影劇照）

《超能計劃》的確是套可解解悶、治戲荒的popcorn電影，情節都算緊湊刺激，加上結合了警匪、查案、緝毒、科幻等元素，齋聽都知唔會悶得去邊，加上戲中的「超能藥丸」都十分具有創意性，一來服用過後只得5分鐘超能力，而且每個人的超能力都不一樣，不過都有人會承受不了藥效而死亡，完全睇你夠唔夠膽一試。

戲中約瑟哥頓利維和占美霍士都有食過「超能藥丸」。（電影劇照）

雖然《超能計劃》有足夠的視覺效果，極盡量地滿足了觀眾的觀感，不過很多時候在睇到戲中人物的超能力時，都會不自覺地令人想起《變種特攻》，例如由知名歌手 Machine Gun Kelly 飾演的「火焰人」，他全身毛孔噴出熱氣，熾熱火焰直接佈滿全身；約瑟哥頓利維追緝的「隱形人」罪犯；有人跟「狼人」一樣可以逼出體內的子彈再自我癒合；就連占美霍士都勁到好似「靈鳥」一樣，最大問題是會讓人不停在《超能計劃》跟《變種特攻》中找相同和比較，有時難免會出神，反而好處是會令觀眾有一種正在看濃縮的、簡易版超級英雄片。

戲中更有「隱形人」偷竊犯罪，約瑟哥頓利維追足幾條街！（電影劇照）

不過即使作為popcorn電影，《超能計劃》前半的鋪排其實都很精彩，約瑟哥頓利維希望破案、瓦解犯罪集團、不斷追查「超能藥丸」的龍頭，而占美霍士則是位一心為了要救出女兒而奮戰的好爸爸，明明電影的主題都是在圍繞「超能藥丸」，以及要找出「超能藥丸」的製作源頭，但去到最後電影都是沒有交代究竟「超能藥丸」從何而來，唯一想法，是可寄望到導演可能想開拍續集，不過未知在續集的超能力中，導演可帶到何等驚喜給予觀眾呢？