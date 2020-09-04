《吞上癮》真人版精神病患者狂吞異物　死前胃部藏鐵釘扣針1440件

近日戲院重開，影迷除了可以重溫「高先三寶」《金都》、《叔．叔》、《幻愛》之外，又會搶先睇新戲《屍殺半島》、《TENET天能》、《新異變人》等等，其實仲有套聽個名都覺得有點唔舒服的《吞上癮》（SWALLOW），唔知大家有冇興趣、膽量入戲院一戰呢？

《吞上癮》海報都有寫到「沒有血本無歸嘔心的畫面，卻帶給你前所未有的不安感！」（《吞上癮》電影海報）

《吞上癮》講述由海莉貝內特（Haley Bennett）飾演的年輕貌美杏特（Hunter），過着有很多人都羨慕的生活，住豪宅、坐名車、嫁給靚仔富二代。婚後極速懷孕理應高興，她卻發生令人難以理解的變化，患上病態癖好，開始吞食各種危險物品，愈鋒利愈難吞就愈興奮愈上癮。

杏特在戲中將會吞下各類型不同的物品。（《吞上癮》電影劇照）

事實上會令到導演卡羅米拉貝拉戴維斯（Carlo Mirabella Davis）拍攝這套電影的原因，全是來自美國密蘇里州有一間博物館Glore Psychiatric Museum內的展品，這間博物館的前身是一所收容過不少患者的精神病院，現時博物館也放滿了精神病患者的實驗設施，入場人士更可體驗當時病人的生活環境。

1440件利物聽見都心寒

而當中有一件展品正是引發起導演要拍《吞上癮》，該項展品有很多零碎的物件，但都是從當年精神病院中一名患有異食癖女性患者的胃中取出來，總數更多達1440件，她的胃中分別有釘、鈕、螺絲、螺栓、掛鉤、針、調味料的金屬蓋、髮夾、扣針、地毯釘、裁縫針等等，全都是既鋒利又尖銳，難以舌嚥的硬物，究竟是如何做到的呢？

事實上當時醫生都有為該名病人做手術進行搶救，可惜的是她在手術中過世，相信其後醫生再將她胃中的硬物全數取出，現時仍放置在博物館中展出，多數都已經生繡，單看圖片都已經感受到胃部有點不舒服，而令人食慾大降，奉勸大家千萬不要亂吞東西，以免萌生意外。