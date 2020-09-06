龍貓｜18年前出續集日本人都唔知　《梅與小貓巴士》可愛級數爆燈

吉卜力工作室在1988年推出的《龍貓》，作品距今雖然已經有32年，但這部經典仍然受到很多影迷喜愛，毫不過時。早前動畫在日本重播，再次成為網上熱話，其實《龍貓》早在18年前已推出續作，但竟然連日本人都未必知道，沒有看過。

《龍貓》=是吉卜力工作室與德間書店於1988年推出的一部動畫電影，由宮崎駿所執導。（《龍貓》劇照）

上個月中日本電視台第17度重播《龍貓》，動畫的收視率再創新高，同時這部經典，再度成為網上熱話。一直以來，吉卜力工作室的芸芸作品之中，《龍貓》是最具人氣的一部，有很多影迷都渴望吉卜力能推出續集。

18年前已推出續作



但原來吉卜力早在2002年就推出了《龍貓》續作，名叫《梅與小貓巴士》（めいとこねこバス），作品更由宮崎駿本人親自配音，是一部片長14分鐘的迷你動畫電影。《梅與小貓巴士》全片用了接近15,000張的圖畫製作而成，配樂依舊由久石讓大師負責，而宮崎駿就為龍貓及老貓巴士配音。

原來吉卜力早在2002年就推出了《龍貓》續作，名叫《梅與小貓巴士》（めいとこねこバス），作品更由宮崎駿本人親自配音。（網上圖片）

小梅請小貓巴士食糖成為好朋友



《梅與小貓巴士》講述女主角小梅，有一天出外玩耍時，碰到了體形很小的「小貓巴士」，它與其他的「貓巴士」走散了。小梅為了安撫受驚的小貓巴士，便請對方吃牛奶糖，更成為好朋友，與《龍貓》一樣是一部可愛又童真的奇幻故事

續作《梅與小貓巴士》早在2002年推出，並開始在日本三鷹之森吉卜力美術館限定播映。據日媒報道指，這部短片至今仍有在美術館放映，吉卜力也有推出相關的明信片等周邊紀念品。不過，很多網民都表示，因為作品限定在美術館放映，包括日本人在內，其實很多人都並不知道《龍貓》推出了這部續作。