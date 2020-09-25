鋼鐵雨2｜人設對白全力寸爆中美　柳演錫演「金仔」想美化北韓？

韓國電影《鋼鐵雨2：核戰危機》由影帝男神鄭雨盛、暖男柳演錫、實力派郭到元、《恐懼鬥室》系列安格斯麥菲恩（Angus Macfadyen）等人主演，《鋼鐵雨2：核戰危機》講到南、北韓、美三國元首將要面對核武問題，處理稍有不慎就會爆發核戰危機，背後更有日本、中國暗地加入大混戰，劇情非常緊湊刺激！

美國總統一開波就話要收走北韓的核武，完全不存在溝通二字。（影片擷圖）

不怕踩低中、美、日三國

韓國今次作為主道拍攝的一國，在拍攝手法上、設計對白都去到好盡，不怕力踩影射美國總統特朗普（Donald Trump）（安格斯麥菲恩 飾），先是笑他是個只懂食瞓屙的人，面對逃命大事時，都只會顧及自己安危，不理他人的總統，他更有句對白：「政治本來就是做騷，那是我的專長。」寸爆特郎普就是徹頭徹尾的商人，更大膽笑埋跟北韓有血盟國關係的中國，直指：「中國人就是不能夠信任！」同時寸爆中美兩國，認真非常大膽！

就咁睇的確不會聯想起真正的北韓領導人。（電影劇照）

體型上已經差好遠。（朝鲜政府）

打造與別不同北韓領導人

反觀跟南韓有血緣關係的北韓方面，今次找來《機智醫生生活》靚仔暖男柳演錫扮演北韓領導人，是位肯跟南韓和美國當面協商，且願意放棄核武和改革開放的領導人。雖然美國總統多次直言他是位一言堂的獨裁者，事實上他在戲中處事有彈性，願意深入瞭解當前的情況，不惜犧牲也要保護國民的安危，是個會作出多方面考量的話事人。

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南北韓有機會統一嗎？（電影劇照）

鋪路寄託南北韓統一

事實上完全可以看出南韓在踩低美國、中國甚至乎日本，再美化北韓，北韓人在戲中的出現大多都跟大家的認知有所不同，找來柳演錫扮演金正恩的肥仔角色已有極大分別。當然這也是梁宇晳導不想做的，一套戲中要惡搞，有一個美國總統已非常足夠，揀選柳演錫來詮釋這位30多歲的年輕北韓領導人，恰好能表現出這個人物的擔憂、信念和內在衝突，而他更不顧幾位資深軍事官員和其他強硬派的反對，決定要主辦美國跟北韓的首次高峰會。

而說白一點，導演美化北韓，透過一場奇特的友誼和大規模的動作戲，都是希望尋求一條南北韓的和平共存之路，希望能在他有生之年見到南北統一的寄託。