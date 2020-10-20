《怪誕黑巫后》安妮夏菲維扮女巫　光頭佈滿疤痕加裂嘴笑嚇壞細路

美國奇幻喜劇電影《怪誕黑巫后》（The Witches）由安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演，兩星期前官方公開了預告，將靚女安妮夏菲維變成了邪惡的女巫，成功嚇壞一眾小朋友。

《The Witches》改編自經典兒童文學《查理與巧克力工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）作家羅爾德達爾（Roald Dahl）的經典同名小說。（《The Witches》劇照）

《怪誕黑巫后》由《阿甘正傳》（Forrest Gump）、《回到未來》（Back to the Future）導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，羅拔湛米基斯指該電影比起1990年由Nicolas Roeg執導的《The Witches》更為接近原版小說。

安妮夏菲維寫上：「休息中女巫的樣貌。」(Anne Hathaway IG）

安妮夏菲維在戲中飾演高階怪誕黑巫后，有不少嚇人的造型，昨日（19日）安妮夏菲維在個人IG分享了造型定妝照，先是頭髮變了銀白色，向上後方定型、眉毛最尾畫加上一個小波浪、濃厚且上揚的黑色眼線配上紫色眼影、深紫色的唇膏、兩邊嘴角均有向上的裂痕，淨睇這個造型都已經夠晒邪惡！安妮夏菲維都有加上：「休息中女巫的樣貌。」因為安妮夏菲維在戲中張大嘴巴的話，就會裂開成為巨大嘴巴，而且會露出尖銳且令人感到不惜的牙齒，更會四出捉走小朋友！

戲中的女巫會將小朋友變成老鼠。（影片擷圖）

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