Lily James《蝴蝶夢》不倫戀戲如人生？避談偷食人夫　唔敢諗婚姻

31歲Lily James近期帶來驚悚愛情片《蝴蝶夢 Rebecca》，15日接受台灣媒體訪問，她先前被目睹與「美國隊長」基斯伊雲斯 （Chris Evans）甜蜜約會，另被拍到與已婚男星Dominic West在羅馬熱吻，引發軒然大波，她受訪時不聊私人情感，就連被問到對於婚姻的看法，也僅簡答：「我不知道...我不確定。」便低頭無語。

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Lily在《蝴蝶夢Rebecca》飾演德溫特太太（Mrs. de Winter），在片中與Armie Hammer飾演的神祕富商墜入情網後火速閃婚，卻意外發現這個豪門家族藏有許多秘密，甚至可能為她引來殺機，被問到是否想給女主角建議，Lily笑答：「我應該會搖動她的肩膀，要她勇敢對抗不公平，有什麼事情就要說出來。」

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Lily稱讚德溫特太太勇敢，拒絕被丈夫束縛，但她也認為女主角有時過於幼稚，常被愛情沖昏頭︰

在這個社交網站盛行的年代，很多年輕女孩都會自我懷疑，我希望她可以給許多人更多力量。 Lily James

《蝴蝶夢》幾乎全程都在蒙地卡羅拍攝，美麗海景盡收眼底，Lily笑稱她與Armie Hammer、影后Kristin Scott Thoma在拍片閒暇之餘，常常會開車四處閒晃，「那真的很美，金色的沙灘，金色的陽光，我很幸運能在這裡拍戲」。

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即便電影過程懸疑緊繃，私底下劇組演員卻感情極好，不時充滿笑聲，也說劇組曾準備假的貓頭鷹突然飛奔而出，讓Armie嚇到驚慌失措，笑翻全場。Lily James最終稱讚《蝴蝶夢》故事過程詭異懸疑，卻又有獨特的浪漫，相信影迷屆時一定會喜歡。電影將於21日在Netflix上架。

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