古天樂版《倩女幽魂》鬧過鬼　一錄主題曲即有女人喊聲「伴奏」

ViuTV靈異節目《總有一瓣喺左近》最新一集請來有陰陽眼的歌手徐加晴作客，分享到自己一次為由古天樂主演的新版《倩女幽魂》，錄製電影主題曲Demo的靈異事件。

原來由古天樂主演的新版《倩女幽魂》都有鬧鬼事件！（電影劇照）

徐加晴先講到當日在一個很「出名」的錄音室中，在一位很著名的監製面前，錄製由古天樂主演的新版《倩女幽魂》電影主題曲，她講到：「當晚大約11點多開始錄歌，在唱的時候已經覺得歌詞十分可憐，而在唱的過程突然聽到喊聲！」她更即場扮埋啲嗚嗚聲添！

徐加晴表示唱主題曲時，聽到嗚嗚喊聲。（影片擷圖）

後來徐加晴拎開耳機問監製：「你聽到嗎？你叫我嗎？」但他卻回應：「冇啊！」而當徐加晴再唱時，又開始聽到有聲音跟住她的人聲一齊唱歌同喊。其實在控制室中有個按鈕可以對錄音室入面說話，徐加晴問：「你係咪唔記得熄個收音掣啊？」監製反問：「加晴你係咪攰啊？飲啖水，抖下先。」而當加晴有坐在走廊飲水時，突然就見到有個女人飄過，所以心想「係咪就係佢呢？」

徐加晴跟那位女鬼四目交投。（影片擷圖）

徐加晴隔了一會再入錄音室繼續錄歌，一戴上耳機又聽到喊聲，正當要向監製示意時，她隔住錄音室的大玻璃窗，見到監製旁邊有個女人挨在身邊，更恐怖的是她跟那個靈體有過四目交投，令到她感到非常害怕。「望到個女人，我又在錄《倩女幽魂》的主題曲，所有事都好恐怖，當日胃痛到完全錄唔到歌，雖然最後都有錄到凌晨2點幾，但最後都因為太驚又不太舒服，只好先行離開，直到第二日朝早才敢返去完成首歌。」

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