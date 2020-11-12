古天樂自爆最鍾意林嶺東呢套戲：「對他的思念永遠停在《迷城》」

2018年12月名導演林嶺東猝逝家中，近日香港電影評論學會特別籌辦「嶺上起風雲──林嶺東電影回顧展」，嚴選他10部重要作品，回顧展正在公開售票。而古天樂近日都有更新微博，提及兩人合作過的作品、自爆喜歡哪一套以及懷念林導。

林嶺東導演以擅拍動作電影見稱，其作品以「風雲」三部曲《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》最為聞名，更曾以《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎最佳導演。（余俊亮 攝）

「林嶺東電影回顧展」上映電影包括《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《鐵三角》、《高度戒備》、《最佳拍檔千里救差婆》、《奇逢敵手》、《學校風雲》、《目露凶光》、《俠盜高飛》以及《迷城》。

古天樂講到今次回顧展，在林嶺東導演許多作品中精選了好幾部出來，其中揀中他本人很喜歡的《鐵三角》，一來是林導跟徐克和杜琪峯三人紀念友誼之作，而且整個創作及拍攝過程都非常破格，一切都是那麼印象深刻和令人難忘。最起更加上一句：「導演你好嗎？」令人有點傷感。

當時古天樂都有講到自己未接受到林嶺東導演的離世。（梁碧玲攝）

隨了講到《鐵三角》外，古天樂都有提及自己跟林導的最後一次合作的《迷城》，雖然古天樂未有提及更多細節，不過他謂：「我和他的記憶，對他的思念，永遠停留在迷城之內。」