「路西法」親證《魔間行者》15年後終推續集　原班人馬將回歸？

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及沙拉保夫主演的《魔間行者》（Constantine）在2005年上映時，雖然電影的口碑兩極，但全球票房卻非常成功。在電影上映15年後，近日竟傳出續集電影在籌備當中，消息讓粉絲又震驚又興奮。

奇洛李維斯曾猶疑是否接拍《魔間行者》，但見到導演Francis Lawrence（左）對電影的熱情，最終應承接拍。（IMDb 圖片）

《飢餓遊戲》系列導演法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）的處女作品《魔間行者》在2005年上映時，並未如《飢餓遊戲》系列電影一樣叫好叫座，而這作品過去更被認為續集無望。甚至在今年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展線上座談會，導演、監製與奇洛李維斯「重聚」，還公開了當年未有推出續集之原因。

導演、監製與奇洛李維斯在今年7月網上重聚，當時他們還公開了《魔間行者》沒有推出續集之原因。（網上擷圖）

然而隨著時間流逝及奇洛李維斯的人氣再闖新高峰之際，外媒近幾年不時傳出華納兄弟正籌備推出《魔間行者》的續集電影。甚至在去年5月，奇洛李維斯當時向《Variety》表示：「我一直都想再成為John Constantine，我愛那個世界，也愛那角色。我非常渴望能再演這角色及在那世界中狂奔。」

暫未知道奇洛李維斯及麗素慧絲會否再度參演。（《魔間行者》劇照）

在《魔間行者》中飾演路西法（Lucifer）的瑞典老牌男星Peter Stormare，他日前突然在Twitter上貼出劇照並表示「續集開工中」。雖然暫未知道首集的演員及導演會否回歸參演，但Peter Stormare卻是首位證實《魔間行者》會推續集的重量級人物。