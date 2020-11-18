【屠·姐上錯身】阿茲特克「活人獻祭」　一年奉獻過8萬名犧牲者？

由布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）製作；並由曾獲青年藝術家獎的美國女星嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）及《冒牌伴郎生擒姊妹團》男星雲斯韋漢（Vince Vaughn）主演的《屠·姐上錯身》，電影的發生源自一把受到詛咒的阿茲特克匕首，並引發殺人狂與高中少女身體互換的恐怖、血腥及爆趣的劇情。然而說起阿茲特克匕首，必然聯想到他們的「活人獻祭」。

殺人狂與高中少女身體互換全因一把受到詛咒的阿茲特克匕首。（《屠·姐上錯身》劇照）

阿茲特克（Aztec）是美洲三大古文明之一，相傳有一位掌管農業興替及戰爭的神明「剝皮之主」希佩托特克（Xipe Totec），古代的阿茲特克人會向祂獻上「人祭」。據了解，祭司還會披上從奴隸、角鬥士或犧牲者身上剝下的人皮。然而在過去僅有相關描繪出土，但在去年年初，墨西哥考古學家終於找到首座「剝皮之主」的神廟遺跡，進一步印證「人祭」的真偽。

嘉芙蓮紐頓的演出不俗，電影又恐怖又有趣。（《屠·姐上錯身》劇照）

在阿茲特克神話，希佩托特克意譯為「剝皮之主」外，還被稱為「我們最嚴厲的神」。據崇拜者相信，希佩托特克剝下自己的皮為人類提供食物，象徵玉米在發芽前失去外穀的形式，因此當時的阿茲特克文明也透過活人作為祭品酬謝希佩托特克。在古代的藝術品，希佩托特克的形象通常都是穿上剝下的人皮，而右手手持疑似是祭祀的儀器，奈何考古學家從沒有找到相關文物。

說起阿茲特克，第一時間就會想起「活人獻祭」。（網上圖片）

直到去年2月，墨西哥人類學與歷史研究所（National Institute of Anthropology and History）首度在當地發現「剝皮之主」神廟。據研究所稱，在三座希佩托特克雕像中，其中兩座是剝皮後的頭部，而另一座則是身體披著人皮。研究所續指出，阿茲特克祭司會將犧牲者的皮剝下，再把剝好的皮披在自己身上，好讓自己化身成希佩托特克。

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除了去年出土的希佩托特克神廟外，考古學家在2015年發現阿茲特克的Templo Mayor前方發現大批死人骨頭。該批骨頭不但數量驚人，其形狀都相當特殊。據當時美國學術期刊《Science》報道，祭司將犧牲者的頭部用木棍串連起，製作成「Tzompantli」。至於恐怖「人頭串」牆的建造原因眾說紛紜，有指是鞏固國家的統治或威嚇外敵等。

至今對於阿茲特克的「活人獻祭」的規模都未有定論。（網上圖片）

其實至今對於阿茲特克的「活人獻祭」的規模都未有定論，較廣泛的一個說法是在阿茲特克被征服後的記載。據了解，1487年阿茲特克人在Templo Mayor開始獻祭，他們在四天內獻祭共80,400名俘虜；然而《Aztec Warfare》作者Ross Hassig認為該數字被誇大，他認為儀式中犧牲的俘虜在「10,000至80,400名之間」。最高估算，儀式期間每分鐘大約殺死14人；但據《Codex Telleriano-Remensis》一書記載，在1487年的獻祭儀式中大約只殺死了4000人。