怪獸3｜傳華納鎖定影帝級人馬接替尊尼特普　網民︰最好的選擇

原定會在《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)中繼續飾演葛林戴華德的尊尼特普(Johnny Depp),他最近在其個人社交平台Instagram宣布「被華納兄弟要求主動辭演《怪獸3》」,由於電影早在今年9月時恢復拍攝,故華納兄弟急需尋找尊尼特普的接任人,日前多間外媒披露華納兄弟已找到葛林戴華德的新任人選。