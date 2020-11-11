怪獸3｜傳華納鎖定影帝級人馬接替尊尼特普　網民︰最好的選擇

原定會在《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）中繼續飾演葛林戴華德的尊尼特普（Johnny Depp），他最近在其個人社交平台Instagram宣布「被華納兄弟要求主動辭演《怪獸3》」，由於電影早在今年9月時恢復拍攝，故華納兄弟急需尋找尊尼特普的接任人，日前多間外媒披露華納兄弟已找到葛林戴華德的新任人選。

尊尼特普早前宣布尊重華納兄弟的決定而辭演《怪獸3》。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

尊尼特普早前入稟控告英國《太陽報》誹謗，稱他是「毆打妻子的人」（wife beater），但法庭最後判他敗訴。在判決出爐後數日，尊尼特普在其社交平台Instagram投下震撼消息，指他接納華納兄弟的要求，主動辭演《怪獸與牠們的產地3》的葛林戴華德角色：「首先我要多謝大家的衷心支持。你們近日來的愛與關懷讓我感到謙卑及感動。」

之後尊尼特普表示，他已經接納華納兄弟的要求辭演《怪獸3》：「我希望你們知道，華納兄弟要求我主動辭演《怪獸3》的葛林戴華德，我已經答應並尊重這決定。」

尊尼特普在其Instagram發表聲明，因華納兄弟要求而主動辭演《怪獸與牠們的產地3》。（Johnny Depp Instagram 圖片）

就在尊尼特普宣布辭演葛林戴華德4天後，今日多間外國傳媒指出，華納兄弟已經接洽丹麥男星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）接任成新任葛林戴華德。至於粉絲的理想接任人哥連法路（Colin Farrell），則表明因需要拍攝《蝙蝠俠》而婉拒成為新任葛林戴華德。

有傳康城影帝麥斯米基辛將接任尊尼特普成為新任葛林戴華德。（《誣網》劇照）

雖然《怪獸》系列的粉絲對於華納兄弟要求尊尼特普辭演葛林戴華德非常不滿，但如今傳出的接任人選消息，不少粉絲對此都表示歡迎，直言「這是最好的重新選角」，但也有粉絲仍然忿怒，即使接受麥斯米基辛是繼承葛林戴華德的最合適人選，但對華納兄弟的做法非常不滿。