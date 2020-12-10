尊尼特普被指遭荷里活列入黑名單　電影公司高層：不能再跟他合作

現年57歲的尊尼特普（Johnny Depp）被外界認為是世上最偉大的影星之一。他除了奪得過金球獎及美國演員工會獎影帝寶座外，由他主演的《魔盜王》系列電影更獲得不俗的票房成績。另外，他曾兩次獲《時人》雜誌選為「最性感男人」，更在2012年獲《健力士世界紀錄大全》列為最高薪的演員，氣勢可謂一時無兩。

可是尊尼特普近年涉及多宗醜聞，這讓他慢慢地由天堂跌落谷底，早前有外媒引述知情人士消息，指尊尼特普已被業界列入「黑名單」。

尊尼特普曾經被外界認為是世上最偉大的影星之一，可惜近年因官司纏身而風光不再。（IMDb 圖片）

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尊尼特普在2016年遭前妻安芭赫德（Amber Heard）指控他家暴而離婚，前者形象即時直插谷底。之後他有份演出的作品，如《愛麗絲夢遊仙境2：穿越魔鏡》、《加勒比海盜：惡靈啟航》及《怪獸與葛林戴華德之罪》，票房成績未如理想；而他在控告《太陽報》誹謗的官司敗訴後，便遭華納要求辭任「葛林戴華德」一角。美國權威雜誌《The Hollywood Reporter》早前引述與某工作室高層的訪問，直言尊尼特普已被荷里活列入「黑名單」，更稱他是「債務」。

尊尼特普曾憑《魔街理髮師》獲得金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。（IMDb 圖片）

《The Hollywood Reporter》近日發表了一篇分析尊尼特普失寵的文章，直言如今與他合作是一種「債務」。該報道引述與電影公司一名高層的訪問，指出「你如今根本沒辦法與他合作」，因為「他帶有輻射性」，即破壞力驚人。最重要的是，在華納決定要求尊尼特普退任「葛林戴華德」一角時，曾經非常支持他的JK Rowling並沒有反對這件事。之後在尊尼特普被迫退下「葛林戴華德」一角後，有傳媒指他還要求華納同樣把安芭赫德剔出《水行俠2》，有指此舉更突凸顯出他與安芭赫德長期鬥爭的惡行。

尊尼特普主演的《魔盜王》系列電影曾獲得不俗的票房成績，可惜電影的評價每況愈下。（IMDb 圖片）

該報道續指出，在尊尼特普長達35年的演員生涯，從未聽他說過「不」字，特別是在吸毒及酗酒方面。引述最近的《太陽報》案件，他在澳洲拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》時，曾「一次過吞下八粒搖頭丸」。尊尼特普之後報稱受到安芭赫德襲擊讓手指受傷，《加勒比海盜：惡靈啟航》拍攝被迫暫停兩星期，這讓迪士尼損失了約490萬美元。而尊尼特普在2018年曾透露計劃重拍占士金馬倫的《鐵達尼號》，但他也承認「荷里活不會再冒險」。或者尊尼特普本人都了解荷里活不願意在他身上再賭一次。