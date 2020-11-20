《怪獸3》麥斯米基辛被指接任尊尼特普　本人首度親身回應

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）因受跟前妻安珀赫德（Amber Heard）的家暴案影響，被華納兄弟（Warner Bros.）要求自動辭退《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3），有消息指丹麥男星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）將會接任，成為新任「黑巫師」葛林戴華德，在消息瘋傳多日後，麥斯米基辛本人終於作出回應。

在《怪獸與牠們的產地》飾演黑巫師葛林戴華德的尊尼特普被炒魷令粉絲大感不滿。（劇照）

雖然一直以來影迷對於華納踢走尊尼特普一事表示相當不滿，不過都有提及要是決定了換角的話，「麥斯米基辛是最好的重新選角」，因為麥斯米基辛早前在《沉默的羔羊前傳》扮演殺人魔，他的陰冷的一面跟葛林戴華德同樣適合。

近日麥斯米基辛接受外媒《IGN》訪問，他回應：「目前還只是傳言，所以我知道的跟你從報紙上得知的一樣，知道的也不比你們多，所以我也在等待那通電話。」

麥斯米基辛表示正在等待華納的邀請。（劇照）

另一方面都有人講到，全因為華納方面仍未公布消息，即使麥斯米基辛已落實接任，都不會從他本人口中得知。

而在戲中本來會跟尊尼特普有感情線的「鄧不利多」祖迪羅（Jude Law），回應換角一事時他表示：「事實上，這對我來說是十分罕見，在一個系列裡，由電影公司作出重大選擇，而你必須服從因為你只是團隊中的一員。這是一部規模極大的電影，有很多很多層次，可能是我參與過的工作中最大的製作。在這種情況下，你能做的只有遵從電影公司，盡自己的本分。」

年輕版阿不思．鄧不利多（祖迪羅飾）於霍格華茲魔法與巫術學校擔任變形學教授，實力極為強大，與葛林戴華德有一段神秘的關係。（官方劇照）