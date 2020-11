《怪獸3》麥斯米基辛被指接任尊尼特普　本人首度親身回應

荷里活巨星尊尼特普(Johnny Depp)因受跟前妻安珀赫德(Amber Heard)的家暴案影響,被華納兄弟(Warner Bros.)要求自動辭退《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3),有消息指丹麥男星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)將會接任,成為新任「黑巫師」葛林戴華德,在消息瘋傳多日後,麥斯米基辛本人終於作出回應。