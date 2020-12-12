奪寶奇兵5｜78歲夏里遜福回歸完成最終章　網民：福伯仲跑得郁？

日前迪士尼方面，發布一連串的電影消息，當中包括現年78歲的夏里遜福將會回歸拍攝經典電影《奪寶奇兵5》，當他完成今次第5次的冒險後，將會功成身退卸任，不再擔任「印第安納鍾斯博士」（Indiana Jones），而《奪寶奇兵》的旅程都會完結。

新一集的《奪寶奇兵》是系列電影的延續，並續由夏里遜福（左）主演。（《奪寶奇兵之水晶骷髏國》劇照）

《奪寶奇兵5》將會由盧卡斯影業（Lucasfilm）製作、《盧根》的導演James Mangold執導，並將於2022年6月上映，上映同時為《奪寶奇兵》41年的旅程畫上句號，首集1981年《奪寶奇兵》直到2008年第4集的《奪寶奇兵之水晶骷髏國》皆是由名導史提芬史匹堡執導，今次《奪寶奇兵5》首次由他人拍攝，而第4及第5集相差了14年才面世。

首集《奪寶奇兵》已是1981年的事。（《奪寶奇兵》電影劇照）

其實在過往一直都有消息傳出，如會搵基斯柏特（Chris Pratt）取代夏里遜福，成為下任電影主角，而大導史提芬史匹堡早前都有提及過：「今次將會是夏里遜福最後一部《奪寶奇兵》，我可以肯定，但並不等於電影將會完結，拍下去的話可以考慮改由女性主演，將Jones改為Joan也可行。」

不過當時夏里遜福否認傳聞並指：「沒有人會成為Indiana Jones，我就是Indiana Jones，當我不再演Indiana Jones時，這個角色也會跟着消失，記住這是非常簡單的道理。」但就在確定消息後，有網民指出78歲夏里遜福身體上，未必能承受大量動作戲，反問：「福伯仲跑唔跑得郁架？」對此表示擔心。

夏里遜福表明只會得一個由夏里遜福演出的Indiana Jones。（Getty Images）

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