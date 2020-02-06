【奪寶奇兵】78歲夏里遜福繼續尋寶？　監製確認第五集正式啟動

由美國著名導演George Lucas所創作的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列電影在1981年推出第一集《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）後，夏里遜福（Harrison Ford）自此便多了一個考古學家Indiana Jones的身份。當年電影除了獲得不俗的票房外，還獲得奧斯卡12項提名，最終，電影勇奪了5個技術獎項。之後，電影成功衍生出另外三部續集。12年後，《奪寶奇兵》第五集終於有新消息。

四集的《奪寶奇兵》電影都是由夏里遜福主演。（《奪寶奇兵》劇照）

早前獲英國電影學院獎頒發終身成就獎的美國著名女監製Kathleen Kennedy，出席完頒獎禮後，向外公布了《奪寶奇兵》第五集的最新消息。她向《BBC》稱：「我們正在努力，務求把劇本達到我們的要求。」當一切準備就緒，第五集就會開拍：「我們準備出發！」

美國著名女監製Kathleen Kennedy近日公布了《奪寶奇兵》第五集的最新消息。（IMDb 圖片）

78歲夏里遜福鐵定續演《奪寶奇兵》第五集

之後Kathleen Kennedy被問到新一集《奪寶奇兵》，是否坊間一直盛傳的重啟版時，她斬釘截鐵否認並稱：「這絕不是，夏里遜福都會參演。這不是重啟版，這是一個延續。」Kathleen Kennedy還指出夏里遜福已經非常期待：「他急不及待，他絕對想繼續演。」

新一集的《奪寶奇兵》是系列電影的延續，並續由夏里遜福（左）主演。（《奪寶奇兵之水晶骷髏國》劇照）

其實在去年曾傳出基斯柏特（Chris Pratt）將取代夏里遜福，成為電影主角。當時夏里遜福否認有關傳聞，並稱：「你知道嗎，沒有人會成為Indiana Jones，我就是Indiana Jones。當我不再演Indiana Jones，這角色也會消失，記住，這非常簡單。」

在第四集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》上映12年後，《奪寶奇兵》第五集終於再有新消息。（《奪寶奇兵之水晶骷髏國》劇照）

目前《奪寶奇兵5》的故事由David Koepp編寫，他曾是第四集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）的編劇 。而他的其他著名編劇作品包括《侏羅紀公園》、《侏羅紀公園：迷失世界》及《職業特工隊》等。目前迪士尼將《奪寶奇兵5》定於2021年7月上映。