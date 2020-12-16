路蘭堅持求真盡量拍實景　《TENET》炸真飛機《星際》種粟米田

知名大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》，為2020年度唯一上映大片，電影除了出名燒腦外，更令人震驚的是路蘭決定買下一架波音747飛機，然後撞毀它。路蘭一向出名鍾意用實物和真景，其實不止《TENET天能》，就連在《星際啟示錄》（Interstellar）中所用的粟米田都是真的！

《天能TENET》由John David Washington及羅拔柏迪臣主演。（《天能TENET》劇照）

事實上《TENET天能》為路蘭執導電影中，第2成本最貴的電影，冠軍寶座仍是《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的3億美元（約23億3400萬港元），今次《TENET天能》雖豪洗2億美元（約15億5600萬港元），買埋真波音747飛機都未破紀錄！

路蘭為了求真的執着重度高達100% 。（《天能》劇照）

《TENET天能》買真飛機平過CG

早前有BBC記者訪問路蘭時，曾羨慕地講過：「我多想自己在現場，看着你跟賣飛機的人講『碌我張卡』。」路蘭回應：「它其實有點貴，但也相對划算。當我們認真計算過若用特效設定內外場景，配以微縮模型等等後，我們發覺買架飛機會更便宜及更有效率。而且我們先將拆除引擎，將它變賣，這讓我們節省不少，事關引擎是最貴的部分。」

路蘭為了拍《星際啟示錄》，要求有實景粟米田，所以劇組就去了種粟米！（電影劇照）

《星際啟示錄》種粟米有錢賺

除了波音747飛機外，其實路蘭在2014年拍《星際啟示錄》時，他有同樣的堅持，求真的心從未改變。《星際啟示錄》講到地球農作物因氣候轉變及枯萎病而經常失收，曾是美國太空總署（NASA）的工程師和穿梭機駕駛員的Cooper（馬修麥康納 飾），被迫變成農民，來協助解決糧食危機。

而當中一幕講到單親爸爸馬修麥康納和一子一女的家門外，要有一座真實且寬闊的粟米田，後來馬修麥康納為了追上無人偵察機，更開着爆胎的車碾過一大片粟米田，還有在電影尾聲，長大後的墨菲（謝茜嘉謝西婷 飾）痛快地一把火將粟米田燒掉的情節。

馬修麥康納身後的粟米田都是真的，更是劇組一手一腳用心種植而來。（電影劇照）

因為路蘭的要求要有實景粟米田，所以劇組就開始了去種粟米，製作團隊更特地去到加拿大種了幾百英畝玉米田（約有兩個半維園大）粟米田，眾人更是由落種、施肥到除蟲都有做，在開始拍攝前就已經花了好幾個月時間籌備。

雖然最後一幕謝茜嘉謝西婷將粟米田燒掉，但當然沒有真的將粟米田燒光，而是在完成整個拍攝後，劇組把粟米收割好後，將其賣掉，路蘭對此表示：「收成相當好，靠粟米田賺錢了！」證明路蘭不單止淨係識大手筆使錢，其實他都有為了求真之餘都有諗盡辦法去慳錢、慳成本。

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