《陀地驅魔人》蔡思貝被張家輝揀中　一幕鬼上身爆喊戲極具挑戰

日前《萬千星輝頒獎典禮2020》中頒發多個獎項，當中蔡思貝更憑《踩過界II》「癲姐」一角榮升視后，但網民聲音兩極，有指她未夠班，今次是靠扮醜成功洗底。不過睇番她過往的作品，在《鐵探》中演技大爆發已獲好評，再早前，獲得影帝張家輝欽點組成心水陣容拍自導自演的《陀地驅魔人》，這更成為蔡思貝首部電影演出，她更憑記者「方紫寧」一角成功提名2016年香港金像獎最佳新演員。

蔡思貝封視后！（陳順禎 攝）

《陀地驅魔人》為影帝張家輝第二次自導自演的電影，由張家輝、張繼聰、郭采潔、蔡思貝、釋彥能等人主演，當中更是蔡思貝首次在大銀幕上演出，扮演希望借鬼神之說來大肆報導的記者紫寧，過程中她搵到張繼聰搭橋，想報導發仔（張家輝 飾）真實的驅鬼過程，後來紫寧更為了挖新聞，不惜問米請鬼到陽間，誰知反被鬼上身，幾乎喪命，幸得發仔出手相救！

蔡思貝本身只係去搵問米婆請鬼，點知反被鬼上身。（影片擷圖）

鬼上身爆喊

其實蔡思貝在《陀地驅魔人》一點都不易做，又要扮鬼上身、被鬼嚇通屋跑、更有不少喊戲，都幾難控制！蔡思貝因為頻頻想見鬼，出單勁爆新聞，可惜張家輝又唔幫佢，唯有由張繼聰帶佢去搵問米婆謝雪心，點知帶了個毫無關係的遊魂野鬼上身，鏡頭一轉蔡思貝已經即刻爆喊大叫問：「啊！點解你哋要嗌我嚟呢到？我都冇叫你哋！你哋做咩要搞我！我唔知我喺邊啊！」兩行眼淚大大滴咁流出來，臨近崩潰一樣，後來她更行到去加油站諗住自灌汽油，好彩張家輝趕到，救了她一命，不過呢場鬼上身戲都唔易處理。

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蔡思貝呢段被郭采潔嚇的片段的確幾恐怖。（《陀地驅魔人》電影劇照）

夜探張家輝屋企 勁似真實靈探

後來作為記者的蔡思貝出於好奇心，闖入張家輝住宅一探究竟，點知入面冇人但有鬼，被飾演女鬼的郭采潔嚇到倒地之餘更整條頸，最終要戴住頸箍慢慢等復原。這一幕勁似KOL去拍靈探節目一樣真，少點心血都會緊張埋一份！

蔡思貝拍鬼片都要吊帶小背心短褲上場sell性感。（影片擷圖）

蔡思貝拍鬼片 吊帶背心短褲上場

後來蔡思貝在家中休養，不張家輝和張繼聰就上門請求她幫忙，查一單陳年發生的兇案，不過沒想到的是，蔡思貝拍鬼片都要吊帶小背心短褲上場賣性感，而且白色短褲仲要激短，侍兩人離場後，郭采潔再次登場，又一次嚇到蔡思貝通屋跑。

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