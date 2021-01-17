易烊千璽獲封首位擁兩部10億票房00後演員　惟均涉抄襲被嫌棄

內地人氣小鮮肉男星易烊千璽近日跟「謀女郎」劉浩存主演電影《送你一朵小紅花》，該戲目前票房已破10億人民幣，加上易烊千璽早前跟同為「謀女郎」的周冬雨合拍《少年的你》，一樣是破10億之作，易烊千璽即時榮登首個擁有兩套10億票房的00後演員，再創紀錄。

電影《送你一朵小紅花》目前已破10億人民幣。（官方海報）

不過近日外媒批評《送你一朵小紅花》疑似抄襲2014上映的《生命中的美好缺憾》，據了解內地製片方原先想跟二十世紀影業（前稱：二十世紀霍士）合作翻拍，但就因為二十世紀霍士被迪士尼收購，令合作計劃告吹。

《送你一朵小紅花》被質疑抄襲《生命中的美好缺憾》。（《生命中的美好缺憾》電影劇照）

直到2019年《送你一朵小紅花》面世，當中整個故事性、人物設定、主題都十分相似，就連當時跟二十世紀影業溝通的拍攝團隊都沒有變動，最令人外媒氣忿的原因是在種種「巧合」底下，《送你一朵小紅花》卻掛着「原創」的名銜，令人百思不得其解。

有網民指易烊千璽拍極都係抄襲戲，兩個10億都冇用。（官方圖片）

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不過易烊千璽的作品已經不是首次捲入抄襲風波，他另一套10億之作《少年的你》一樣發生過同類型問題，因為《少年的你》翻拍自小說《少年的你，如此美麗》，但就因為小說一直都被指控抄襲日本作家東野圭吾的作品《白夜行》、《嫌疑人x的獻身》，雖然《少年的你》導演曾國祥已一一否認抄襲爭議，但加上今次又有易烊千璽份，網上都有不少說他「不停演抄襲戲」的指控。