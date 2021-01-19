與我跳舞｜三吉彩花力改文青高冷形象　新戲刻服畏高學埋跳鋼管舞

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-19 17:30

日本人氣女星三吉彩花早前憑Netflix劇集《今際之國的有栖》（又譯：今際之國的闖關者）再度吸引大眾關注，劇中她飾演的安梨鶴奈為警視廳鑑定科人員，跟主角土屋太鳳以及「水雞光」（朝比奈彩 飾）被視為劇中三大美女。接下來於22日，內地將會上映三吉彩花的喜劇《與我跳舞》（Dance with me），戲中她將會一洗高冷形象，化身傻萌且聽到音樂就會瘋狂起舞的傻大姐！

《與我跳舞》由擅長幽默風的鬼才導演矢口史靖自編自導，三吉彩花、八城優、室毅、三浦貴大、寶田明、Chay等人主演，藉《與我跳舞》帶觀眾短時逃離都市，忘卻煩惱。

有「J女郎」之稱的三吉彩花今次在戲中又要吊威吔、跳鋼管舞、更要刻服畏高，因為她要捉住天花板的吊燈前後盪，亦要吊住威吔在高處下墜被眾人接住，少點膽量都不夠。

其實三吉彩花有畏高。（官方Twitter）

除了驚險場面外，三吉彩花都有不少搞笑場面，例如腦海中不時會有聲音，一聽到歌、節拍、按鍵聲音就會即時跳舞、程度嚴重到她要去檢查大腦。戲中她更有拎地拖扮結他、在餐廳食食下飯又會起身跳舞打翻斗、在辦公室開會因聽到隔離位同事按了數次加大聲音的按鍵後，跳上會議枱跳舞，猶如現實就是她的人生音樂劇舞台，完全可以見到三吉彩花的另一面！

三吉彩花用地拖扮結他。（影片擷圖）

不過三吉彩花會做出一連串的舉動是因為小時候在一場表演中失誤，選擇用「討厭」來掩飾對音樂劇的喜愛，後來在一次意外的催眠中，打破了她平靜的生活，將她埋藏在心底的夢想再次挖出來，所以被催眠的三吉彩花只要聽到音樂，就會不由自主地開始唱歌跳舞，至於最終要她要怎樣打破催眠的魔咒和面對自己真實的內心呢？還是等到睇戲至知。

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