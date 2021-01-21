朱古力獎門人16年｜華納落實開拍前傳　兩位男神入圍候選

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-21 11:15

16年前上映的《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）由尊尼特普（Johnny Depp）飾演王卡衛（Willy Wonka），此前亦有翻拍同名小說的電影上映過，不過近日華納兄弟（Warner Bros.）宣布落實製作《朱古力獎門人》前傳電影《Wonka》，預計在2023年3月17日上映。

尊尼特普主演的《朱古力獎門人》於2005年上映。（《朱古力獎門人》劇照）

《Wonka》將會由《哈利波特》系列製片David Heyman製作，Paul King執導，《Wonka》將會講到年輕時期的王卡衛（Willy Wonka），以及此後他在世界上打造出最著名的朱古力工廠之前的一連串冒險故事。

華納手上的其一人選為湯賀蘭。（電影劇照）

據外媒《Collider》報導，華納兄弟手頭上有兩名飾演王卡衛的人選，其中一位是「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland），另一位正是「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）。雖然網民對於兩位男神人選均表示滿意，但最擔心一樣是不希望破壞了童年回憶，因為《朱古力獎門人》是大家小時候很喜歡的電影，同時擔心尊尼特普已成該作的經典，難以有人超越他的演出，但就因為這是前傳以及早前華納跟尊尼特普解約的關係，所以沒有機會再看到尊尼特普版的王卡衛。

華納手上另一位人選則是添麥菲查洛美。（Timothee Chalamet IG）