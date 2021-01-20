《四非》周柏豪化畸形巨瘤妝兼全裸　《色模》做廉價勞工扮女人

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-20 16:24

周柏豪早前在十大中文金曲奪得金曲男歌手金獎、又在勁歌金曲頒獎典禮上獲得最受歡迎男歌星，不過就因為他早前的言論，遭到自家粉絲狠心割席，他都有表示感到心痛：「有啲唔開心，我都係人嚟。」 其實周柏豪在音樂方面有所成就外，在電影方面都曾賣力演出，2015年可算是他多產年，而且在角色上都有大尺道的挑戰，包括在《四非》扮醜男並全裸，還有在《色模》當中扮女人都十分難得。

周柏豪在《四非》中飾演臉上長著畸形腫瘤的冷血殺手。（影片擷圖）

《四非》擔正做臉生畸形腫瘤殺手

當年周柏豪都有在訪問中，講到《四非》阿傑這個角色很大挑戰，一來外貌嚇人，總是要戴住口罩，又要像過街老鼠一樣生活，雖然表面上是個收賣佬，但實際是個冷血殺手，內心戲極為敏感及複雜。

周柏豪每日都要用4個鐘來化特效妝。（影片擷圖）

日花4小時化腫瘤妝

其實周柏豪的腫瘤妝每日都要用4小時來化特技妝，最辛苦是要忍受皮膚敏感及痕癢，戲中有個場口需要在主題樂園拍攝，周柏豪：「試過等埋位時嚇到遊人，聽到佢哋細細聲討論，自覺十分成功。」

周柏豪全裸瞓垃圾堆。（影片擷圖）

最難忘全裸淌血瞓垃圾堆

周柏豪在戲中既要殺人、又有情慾戲，不過他自言有場戲比拍情慾戲更辛苦，他：「最難忘一場戲係我中咗槍後，流晒血全裸咁瞓喺垃圾堆上面，由於拍攝環境好惡劣、好臭、好污糟，要除晒衫就咁瞓上去，真係比拍情慾場面還要辛苦！」加上當時周柏豪身上都是假血漿，引來不少昆蟲、蒼蠅爬上裸身，他表示：「諗起都驚！」

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周柏豪曾在《色模》中扮女人。（影片擷圖）

另外，周柏豪除了在《四非》中有全裸演出外，更試過在《色模》中扮女人，故事講到周柏豪跟趙碩之要扮成想去曹查理的公司應徵做𡃁模，據知《色模》原定於2009年上映，前名為《我要做𡃁模》，惟電影一直未有上映，後來再次包裝成為《色模》終於2015年推出。

多年前周柏豪跟陳百祥已經合作過。（影片擷圖）

當年拍攝時周柏豪仍是新人，片酬只有約10萬港元，不過事業剛起步的他毫不介意豁出去扮女人，更有戴上長曲假髮、假胸、着長裙、再扮聲講嘢，在大銀幕上留下自己的經典。

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