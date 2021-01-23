《WandaVision》劇評：黑白畫面穿越回到50年代？片名藏驚人伏線

撰文： 影視獨舌 最後更新日期： 2021-01-23 23:28

時隔一年半，Marvel電影宇宙（MCU）作品與觀眾見面了。1月15日，《旺達幻視 WandaVision》在迪士尼流媒體Disney+上架，共九集，首播放出前2集。這是Marvel繼《蜘蛛俠：決戰千里 Spider-Man: Far From Home》之後推出的首部作品，也是Marvel宇宙第四階段的首部影視作品。 2019年7月，Marvel曾公佈第四階段影劇檔期計劃，但受制於疫情的影響，《黑寡婦 Black Widow》、《永恆族 Eternals》兩部電影都未能如期與觀眾相見。Marvel電影過去的衍生劇，都由Marvel TV和Netflix合作，《旺達幻視》卻由Marvel影業製作。作為Marvel影業的第一部電視劇，《旺達幻視》意義非凡。從戲劇線索來說，它承接的是《復仇者聯盟4》大戰之後的故事，具有推動主線發展的作用。

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於商業模式來講，大銀幕起家的Marvel也開始在小螢屏上找尋「兩條腿走路」的法子。再加上2020年世界電影市場的青黃不接，Marvel亟需自救良方。

看慣了Marvel電影的觀眾，點開《旺達幻視》必然有些迷茫。通篇的黑白影像，罐頭笑聲不斷的情景喜劇，儼然一副上世紀50年代古早風。這是怎麼回事？觀眾要看的是宇宙爆炸，為什麼捧上來的是旺達與幻視的「歸隱田園」？

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觀眾感到詫異一點也不奇怪。從2008年《鐵甲奇俠 Ironman》上映，Marvel以一種系列電影的形式，逐漸形成了一套獨霸荷李活的「Marvel語系」。絢麗的特效、激烈的動作、華麗的陣容、勁爆的節奏、以及環環相扣的懸念，皆是MCU的常用手段。

但在《旺達幻視》中，這一切都不見了。它以一種「去大片化」的形式，向觀眾昭示了Marvel第四階段的新玩法。故事中，旺達、幻視化身成一對平凡夫婦，搬進了新社區，結交了新鄰居，融入了這個平凡社會。

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丈夫是電腦公司的員工，每日忙忙碌碌地處理表格，總為保不住自己工作擔驚受怕。妻子是家庭主婦，和熱情的鄰居相處融洽，還參加了其他家庭主婦們組建的「主婦社團」。

能夠「心想事成」的緋紅女巫，用超能力做的最多事是在架上擺空碟。偶爾碟子掉地上摔碎了也沒關係，「破鏡重圓」也是她的拿手好戲。幻視穿透物質的能力也成了雜耍把戲，給鄰居表演魔術似乎是這一超能力的唯一作用。

劇中，Marvel常規的「東尼史達式」主角被拋棄了，取而代之的是「差利卓別靈式」的滑稽小角色。夫妻倆縱然能力無限，但卻不斷在小處跌倒。全身由振金打造，額頭鑲著心靈寶石的幻視，險些被一舊香口膠噎死。旺達照著食譜一通研究，反而雞飛狗走，最終為幻視上司做出的家宴，也只剩下烤多士見得人。

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這是個很有意思的類型突破。將情景喜劇與超英科幻相融合，仿佛有點突兀，卻又給人一種耳目一新的感覺。從戲劇結構來剖析，《旺達幻視》的衝突，更像是一種天外來客與原生土著之間的衝突，兩者相互碰撞，不斷製造矛盾。

看這部劇的時候，能想起很多熟悉影像。比如，幻視上司對旺達國籍的調侃，總讓人想到《囧男大爆炸 The Big Bang Theory》中Raj身上發生的那些滑稽事。再如，旺達參加「主婦社團」時的尷尬場景，又有點桑弧執導的1947年電影《太太萬歲》的味道。著實有趣。

不過，要是僅僅將《旺達幻視》視為一部家庭喜劇，就有點不妥貼了。雖然還未帶出太多線索，但從前兩集的暗示來看，這部劇無疑是一部懸疑驚悚劇。

縱然背景頗像上世紀50年代，但既然是「大戰」之後發生的故事，怎麼也不可能「穿越」回過去。倘若觀眾細心觀察，就會發現時間依舊在向前走。之所以呈現出一種黑白古早風，只是因為前兩集的場景，只發生在旺達的腦中（《旺達與幻視》劇照）

縱然背景頗像上世紀50年代，但既然是「大戰」之後發生的故事，怎麼也不可能「穿越」回過去。倘若觀眾細心觀察，就會發現時間依舊在向前走。之所以呈現出一種黑白古早風，只是因為前兩集的場景，只發生在旺達的腦中。

Marvel的這一小心思，在劇名中就有所體現。是《Wanda Vision》，而不是「Wanda and Vision」。你可以將它理解為旺達與幻視，也可以解釋成旺達幻象。大抵就像賈寶玉夢遊太虛境一般，這個黑白的世界，是旺達的「缸中之腦」。

幻視無疑已死。在魁隆拔下它頭上的心靈寶石時，他已經在這個世界上徹底消逝。為了讓觀眾明白這一線索，編劇還在劇中穿插了個小細節（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

幻視無疑已死。在魁隆拔下它頭上的心靈寶石時，他已經在這個世界上徹底消逝。為了讓觀眾明白這一線索，編劇還在劇中穿插了個小細節。旺達操縱的碟子，不小心撞到幻視頭上，碟子破碎，腦袋卻完好無損。旺達甚至開起玩笑：「我的丈夫和他敲不爛的腦袋。」敲不敲得爛，觀眾知道、旺達自己也知道。

不斷閃現的詭異事件，也傳遞著這部劇的驚悚味道。工業麵包機由東尼史達的公司生產，電視上的手錶廠商則是九頭蛇，每集片尾出現的天劍局logo，窗戶外發出的恐怖音效，從下水道鑽出的養蜂人以及收音機裡斷斷續續的呼喚聲…儼然一套《真人Show The Truman Show》。雖然仍不知旺達為何陷入夢境，但劇中劇的模式確鑿了。

從觀眾回饋來看，Marvel這步棋走的還算順暢。爛番茄96%新鮮度，IMDb7.5，豆瓣評分9.0的成績，也反映了觀眾對這部劇的青睞程度。雖然還無法確定口碑能否保持到終局，但可以肯定的是，《旺達幻視》是Marvel史上一次重要的嘗試。

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