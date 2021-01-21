《愛登士家庭》姬絲汀娜麗遭虐打被掉火爐　申請禁制令阻前夫埋身

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-21 23:45

1991年上映的美國黑色幽默電影，當中飾演「星期三愛登士」的姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci），去年已申請跟結婚7年的電影監製老公James Heerdegen離婚，近日更申請近距離接觸禁制令，禁止James Heerdegen埋身。

Christina Ricci因參演《愛登士家庭》而聲名大噪。（《愛登士家庭續集》劇照）

原先姬絲汀娜麗芝已入紙申請跟老公James Heerdegen離婚，近日她表示從2019年12日起被James Heerdegen虐打、更曾向她大吐口水、逼她發出豬叫聲。其後姬絲汀娜麗芝在2020年6月講到自己兩度被打，James Heerdegen在屋內追住她、捉住她手腕拉到後園、禁止她報警，更將她掉到火爐令她割傷及撞瘀，又曾用咖啡杯和凳掉向她。據知兩人的6歲兒子都曾目睹事發經過，姬絲汀娜更有呈上自己受傷的相片作為證明。

姬絲汀娜麗芝申請禁止前夫James Heerdegen埋身。（網上圖片）

原先姬絲汀娜麗芝已入紙申請跟老公James Heerdegen離婚，近日她表示從2019年12日起被James Heerdegen虐打、更曾向她大吐口水、逼她發出豬叫聲。其後姬絲汀娜麗芝在2020年6月講到自己兩度被打，James Heerdegen在屋內追住她、捉住她手腕拉到後園、禁止她報警，更將她掉到火爐旁令她割傷及撞瘀，又曾用咖啡杯和凳掉向她。據知兩人的6歲兒子都曾目睹事發經過，姬絲汀娜更有呈上自己受傷的相片作為證明。