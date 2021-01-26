武漢日夜｜競逐奧斯卡最佳紀錄片　網民：看到平凡而偉大的中國人

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-26 18:46

官方首部紀錄片《武漢日夜》，記錄低武漢抗疫的點滴，更在早前武漢封城一周年於內地正式上映，《武漢日夜》由曹金玲執導，記錄當中醫護人員、患者、家屬、義工等小人物的故事，透過鏡頭將觀眾帶回一年前爆發疫情的武漢，而且有指官方已幫《武漢日夜》報名競逐奧斯卡最佳紀錄片。

《武漢日夜》呈現出武漢封城期間發生的故事。 （《武漢日夜》電影劇照）

《武漢日夜》報名出戰奧斯卡最佳紀錄片

不少人都會講到生命中缺少了一年，因為2020年甚麼都沒做過就過去了，但對於醫護人員來說，必定是難捱的一年。2020初新冠肺炎疫情爆發，武漢封城，那時開始有30多名攝影師在抗疫前線持續拍攝數月，累計拍了1000多個小時的影片，影片更以醫院重症監護室醫護人員及病患為主線，所以攝影師在前線既要冒住染疫的風險，又要拍出與疫情抗爭的畫面。

《武漢日夜》故事簡單，但內藏不少生離死別的故事，煽情感動。（《武漢日夜》電影）

睇頭五分鐘就開始喊

雖然故事簡單，但不少網民都指出睇戲時都喊了數次，一來情節煽情、加上配樂更令人動容，當中一幕講到一位護士長眼看着爸爸離世而崩潰，其他醫護人員為家屬送上遺物，更不停道歉沒有醫好病人，令人不敢流淚。

醫護大喊話要送爸爸最後一程。（《武漢日夜》影片擷圖）

內地主持人尼格買提在睇完《武漢日夜》後，在淩晨三點錄了一條影片，片中可見他雙眼紅腫，語帶哽咽說道：「我已經哭得快不醒人事了，心太疼了，稍微平復心情才敢錄這個視頻。你看了就知道我們為甚麼偉大，你看着那些生離死別、那份希望、那份疼痛，我覺得沒有哪部電影能讓我沉浸其中，這太真實了，謝謝《武漢日夜》。」

內地主持人尼格買提自言睇完《武漢日夜》喊到不醒人事。（影片擷圖）

內地網民評價兩極

不過對於《武漢日夜》內地網民的評論兩極，有人講到睇五分鐘已經喊，喊到場戲完埋都未喊完，覺得面對突如其來的疫情、生離死別特別難受，亦有網民直言「內容是感人的，但作為電影真的不及格。素材是剪輯拼湊的，看不到很好的起承轉合，無論是開頭還是結尾，感覺極其隨意。」亦有網民盛讚《武漢日夜》：「如果說《鐵達尼號》是中國人最該看的一部電影的話，那《武漢日夜》就是全世界最該看的一部紀錄片。」

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