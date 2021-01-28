髮噩夢｜真人假髮戴出禍　靈魂被困頭髮力尋宿主佔據身體

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-28 12:21

由Elle Lorraine主演的《髮噩夢》（Bad Hair）日前釋出新預告，她在戲中飾演一名想要在電視台大展拳腳的女星，不過她的外表、造型都不夠搶眼，一直被高層嫌棄，在一次特別機會下，獲高人指點決定以織髮換新形象，但這只是她噩夢的開端！

由Elle Lorraine飾演的安娜想要做明星，首先要改變造型。（《髮噩夢》預告擷圖）

預告講到由Elle Lorraine飾演的安娜決定聽取高層意見，改以織髮換新形象，此外事業一帆風順，成功吸引大眾目光，但是安娜慢慢發現，伴隨名利而來的代價異常巨大，她頭上的織髮竟然有自我意識，此後更會令她陷入死亡危機！

頭上一把順滑秀髮，分分鐘會帶你進入一「髮」不可收拾的驚心噩夢。（《髮噩夢》電影劇照）

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故事取材黑奴傳說「苔髮女巫」

《髮噩夢》中提及一本黑奴傳說，書中講到一位女奴變成「苔髮女巫」（The Moss Haired Girl），一天她外出看到主人的樹，樹上長出的苔蘚類植物，像一頭黑髮，於是她就採下為自己做了個假髮，希望能跟主人有相似的頭髮，不過樹上的頭髮被下了咒，當她返回家中時頭髮突然狂舞，更殺死了主人，有指樹上長出來的頭髮實際上是死去的女巫的頭髮，因為靈魂仍然被困在裡面，當該名女奴用其來編織頭髮時，女巫仍能藉此來控制她，並享受她的鮮血。

《髮噩夢》中提及一本黑奴傳說，書中講到一位「苔髮女巫」。（《髮噩夢》預告擷圖）

有指女巫的最終目標是獲得重生，她們似是極巨佔領性的寄生蟲，能通過頭皮而寄生到宿主身上，看起來便可以繼續生存，而最終安娜要如何脫險，則需留待電影交代。