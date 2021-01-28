細物警探｜三大奧斯卡人馬被踩零火花　網民︰似複製緊《七宗罪》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-28 14:00

集兩大影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）和雷米馬利克（Rami Malek）以及，奧斯卡金像獎最佳男配角謝拉力圖（Jared Leto）主演的警匪片《細物警探》（The Little Things）將於29日在串流平台HBO Max上架，不過多間外媒給出差評，爛番茄新鮮度亦只有51%，完全不賣帳給眾位影帝。

丹素華盛頓在戲中擁有驚人的觀察力，往往洞悉到旁人不起眼的證據。（影片截圖）

《細物警探》改編自一宗發生在加州的連環兇殺案，兇手為謝拉力圖飾演的Albert Sparma，雖然表面證供指向他就是兇手，但就沒有實質證據足以判刑，於是要兩大神探丹素華盛頓及雷米馬利克需要攜手合作，不過兩人背後又似乎滿有心計，不是想真正合作。

謝拉力圖演的殺人犯角色，令人有不寒而慄的感覺。（影片截圖）

不過外謀影評人大部分都沒有給出高分數，100分滿分最低分僅得30分，最高亦只有75分，多數評論提及《細物警探》看上去更似《七宗罪》，更跟其他無數的警匪片類同，又有指似《殺謎藏》的感覺，總之就似是導演大衛芬查（David Fincher）的心理犯罪作。「好似喺到cosplay緊大衛芬查」。

更有指出影評人Brian Tallerico指出「等到電影完結時，看到將全部東西堆砌起來，但甚麼水花都沒濺起的感覺」；影評人Richard Lawson：「三大奧斯卡獲獎演員齊聚一堂，然後就沒有然後了」；影評人Alonso Duralde給出最低的30分，講到：「《細物警探》在開始時拋出了很多概念，但在結束時不是把它們遺忘就是拋棄，影片最大的問題在於堅持將背景設於90年代，而這純粹只是為了避免主角擁有電影和上網。」

《細物警探》爛番茄新鮮度只有51%。（網上圖片）

看起來又是一套雷聲大雨點小的電影，原先的預告足夠令人感到懸疑，會想追看下去，但最終竟只是對cosplay大衛芬查，不禁會令人覺得浪費卡士和失望。