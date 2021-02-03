《樹海村》清水崇再將靈異景點拍成電影　揭自殺森林3個都市傳說

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-03 20:20

有「日本恐怖大師」之稱的導演清水崇，在去年2月推出《犬鳴村》，以福岡縣真實存在的靈異景點為賣點，不但在網上造成熱話，更在新冠肺炎下，逆市創出14億日圓（約1億港元）的驚人票房，更有110萬人次的觀影紀錄。清水崇今次以著名自殺景點日本富士樹海為題，再將《樹海村》的都市傳說搬上大銀幕。

樹海的形成

樹海一直都有「絕對不能去」、「入咗去就冇法活着走出來」的傳言，其實點解富士樹海會變成靈異景點是有解釋的，首先日本著名作家松本清張撰寫的小說《波之塔》中，他筆下的女主角正是在富士樹海自殺，後來又在1993年出版的《完全自殺手冊》中提及樹海，此後成了人們去樹海自殺的風潮，所以樹海有「自殺森林」之稱，多年後被盛傳為一種「詛咒」，又或是靈探人士愛去冒險之地。

林婷都曾去過自殺森林，最後一次感覺超不舒適，結果喊住收場。

關於樹海三個都市傳說：

靈體最愛神尾楓珠

另外為了驗證一下《樹海村》，電影公司請了靈媒去看試片，印證戲入面有好多幽靈，且大部分都會跟住「國寶級」男主角神尾楓珠，所以膽大的朋友就會睇戲時多多留意有神尾楓珠的畫面，或許就能看到被攝入鏡頭的靈體。靈媒補充：「因為靈界的朋友好鍾意男主角，所以才會跟住他，而他更會憑該戲獲得好多能量，會有很多工作機會。」而神尾楓珠都有講到自己去完樹海拍攝都會比起平時攰很多倍，而且拍完回家後都一定會灑鹽、洗澡，淨身才睡覺，不然的話就一定會俾鬼壓！

日本都市傳說「取子箱」手法極為恐怖。（《樹海村》電影劇照）

日本都市傳說「取子箱」

除了樹海，戲入面更有個名為「取子箱」的都市傳說，其實是在1860至1880 年間日本盛傳的詛咒術，執行者先要準備一個木箱，再裝滿雌性牲畜的血，放置一星期，及後殺死一個十歲以內的小朋友，再將他部分屍體放在箱內，便可完成「取子箱」，傳說只要將「取子箱」送給想詛咒的人，仇人的小朋友通通都會慘死，相對地下詛咒之人都會須承擔極強的反噬。所以當劇中人物找到那個箱子後，身邊開始發生不可思議的事，身邊的人將逐一捲入可怕的旋渦當中。