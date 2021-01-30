《忘不了》張栢芝顏值與演技巔峰期　演出溫情窩心繼母

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-31 00:53

近日張栢芝出演內地節目《乘風破浪的姐姐2》，不過就因唱歌唔夠氣、唱《星語心願》又未如理想，近日更在練舞期間被笑似跳「廣場大媽舞」同「抽筋螃蟹舞」，令人大跌眼鏡。 張栢芝專業或許不在唱跳之上，反觀電影作品，除處女作《喜劇之王》外，2003年封香港金像獎影后的《忘不了》同樣是經典之一。

張栢芝在內地節目《乘風破浪的姐姐2》中表演《星語心願》。（《乘風破浪的姐姐2》截圖）

只有張栢芝能打敗張栢芝

事實上張栢芝在電影事業留下不少輝煌往跡，首年出道已有兩套作品提名香港電影金像獎最佳新演員，包括《喜劇之王》以及《星願》，她更憑《星願》的虞秋男打敗了柳飄飄，再以《星語心願》奪走最佳電影歌曲。

張栢芝憑《星願》獲香港電影金像獎最佳新演員。（《星願》劇照）

憑《忘不了》封影后

到了2003年，張栢芝又一次再有兩套電影入圍第23屆香港電影金像獎最佳女主角，包括《大隻佬》以及《忘不了》，而張栢芝再一次力證自己只有自己能夠打敗自己，因為當年張栢芝憑《忘不了》封香港金像獎影后。

張栢芝拍攝《忘不了》時，簡直是顏值高峰期。（《忘不了》劇照）

《忘不了》淡淡溫情故事更入心

張栢芝在《忘不了》中沒有華麗的不化妝，更沒有華麗的衣服，頭髮亦只是隨便紮起，更加要揸小巴，但戲中她所表達出的堅強、善良、勇敢令她更加美麗，更加會令人為之而動容。戲中看到張栢芝作為繼母，日捱夜捱又要養埋未婚夫（古天樂 飾）車禍身亡而遺下的兒子，後來遇上劉青雲重拾幸福的故事，戲中雖然沒有煽情對白，但眼看張栢芝的倔強、劉青雲一句「我養佢得啦，我養！」都會令觀眾入心入肺，大為感動。