網傳香港導演編劇辛酸史　自言太難捱︰太窮唯有揸Uber

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近日網上有post講到香港導演、編劇辛酸史，不少人紛紛向Facebook專頁「406編劇俱樂部」投稿，專頁更指位位的經歷都笑中有淚。

不少導演都有向page投稿大呻。（mingjai14@YouTube）

「406編劇俱樂部」上一個post大數電影業行內秘密，大爆4個真相：「呢行處處講關係」、「唔好話新導演，有經驗嘅導演都開唔到戲」、「故事好多時唔到導演揀」、「其實做導演…好多都好X窮」，而且有好多想入行的同學問到導演：「我有個故仔，點樣可以搵電影公司開咗佢呀？我真係好想做導演呀！」事主表示聽到非常頭痛而唔識回應，此post一出即時爆紅，連同更多導演投稿紛紛表示有同感！

陳健朗都是圈內人，但其首部長片便入圍金馬，的確是不俗的起步。（陳順禎　攝）

首先有人回應講到「個個睇新聞以為我一套戲收X百萬導演費，根本吹大咗！搞到無人敢搵我開戲！但唔通我行出嚟話其實我收好平咩？！同埋你哋知唔知我用咗幾多年、投咗幾多故仔、打咗幾多餐邊爐，先開到一個戲呀？」、「有次開戲，公司走數唔出糧，個個搵導演找數，但其實我都係被走數果個」、「我拍戲時演員唔肯落車，叫佢Take多個就黑面問點解！你啲戲屎囉大佬，唔通我講真話咩！到個戲出咗街有人讚，佢就一句聲都無出過。」、「間間電影公司都係伸手黨，問我有無故仔睇岩（啱）就開。喂你哋知唔知導演搵編劇度故仔寫大綱要俾錢架？」而當中頗令人心噏的是「我做過導演，之後無人搵我做＿＿（本來出身的其他電影崗位），因為太窮唯有揸Uber。」

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