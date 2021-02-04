Marvel落實打造《黑豹》影集　故事聚焦瓦干達王國背後故事

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Marvel在2020年未有大片上映，MCU第4階段全部推到2021年才上映，當中由影集《WandaVision》打響頭炮，之後更會有《The Falcon and the Winter Soldier》、《Loki》、《What If...?》等等，近日Marvel更宣布會打造《黑豹》影集，將故事聚焦在瓦干達王國之中。

Marvel宣布將會打造《黑豹》影集。（電影劇照）

2020年8月飾演「黑豹」的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因大腸癌而不幸逝世，終年43歲。現時《黑豹2》定於2022年7月8日上映，前期工作已在進行中，Marvel Studios於去年11月宣布不會為「黑豹」空缺而進行重新選角，同時亦不會以「電腦合成」（CGI）的形式將國王T'Challa呈現在戲中，加上會由誰來接任國王一位同樣未知。

電影《黑豹》亦曾經替Marvel Studios出戰奧斯卡，獲提名最佳電影。（劇照）

有消息指出《黑豹》的導演Ryan Coogler將會繼續執導《黑豹》2及《黑豹》影集，《黑豹》當初全球獲得大成功，在奧斯卡上更獲得「最佳原創音樂獎」、「最佳服裝設計獎」以及「最佳藝術指導獎」三項大獎，更曾入圍競爭最佳電影，成為Marvel首套獲得奧斯卡獎項的電影。

黑寡婦在《復仇者聯盟3》與美國隊長及黑豹守護瓦干達。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

當時瓦干達王國雖有在《黑豹》中出現，影迷看到戲中的瓦干達王國無一不讚做工仔細、宏偉、美麗、不同的部落加上他們擁有的高科技，簡直令人眼前一亮，它更是《復仇者聯盟 3：無限之戰》的最後戰場，相信在瓦干達王國之中，還能發展出更多不同的故事，在影集中應該會看得到更深入、不同面貌的瓦干達，令人十分期待。

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