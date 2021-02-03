素媛｜性侵犯趙斗淳每月獲8千元津貼　網民發起抵制：點解要養佢

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韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自真人真事案件，劇情講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸同時流出體外，真兇於去年12月刑滿出獄返回住處，直到現時仍令受害人以及家人和附近的鄰居極為擔心。

趙斗淳於12月經已出獄。（YTN新聞截圖）

據知早前趙斗淳外出超級市場購物都有專員負責監視，雖然期間未有與他人發生衝突，不過趙斗淳的一舉一動均被民眾看在眼內。又如最近韓國京畿道安山市政府，上月通過了趙斗淳的基礎生活保障申請，每個月可獲120萬韓圜（約8,337港元）的政府補助。

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韓國民眾在青瓦台網頁發起請願，訴求為「請不要給趙斗淳基礎生活支援金」。（網上擷圖）

安山市政府對此表示，「由於趙斗淳已年滿65歲，屬沒有勞動能力的老人家，其妻子雖未滿65歲但身患慢性疾病且沒有勞動能力，加上趙斗淳夫婦名下沒有任何房產，所以政府沒有任何理由拒絕其基礎生活保障申請。」

正因如此引起韓國市民再度不忿，憤怒地問：「為何要用我們的錢養這樣的人？」此外更有韓國民眾在青瓦台網頁發起請願，訴求為「請不要給趙斗淳基礎生活支援金」，直到今日（3/2）已有8萬5千多人參加請願。根據韓國法律，30日內有20萬人聯署青瓦台就要對市民作出回應，不過離截止日只剩4日，倘若到2月7日仍未能達到20萬的目標人數的話，青瓦台則無需對此作出回應。

趙斗淳現有5項禁制令在身：

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