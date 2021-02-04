【新冠肺炎】《怪獸與牠們的產地3》有演員確診？　拍攝急煞停

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-04 16:30

在《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）系列中飾演紐特斯卡曼德（Newt Scamander）的艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne），去年9月宣布《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts 3）開拍後，日前傳出有劇組員工確診新冠肺炎，拍攝工作即時暫停。

艾迪烈柏尼在去年9月宣布《怪獸與葛林戴華德之罪》續集開拍。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts 3）可謂禍不單行，除了兩位主角尊尼特普（Johnny Depp）及Ezra Miller惹上官非，前者因與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚案而鬧上法庭；而後者因在去年初在冰島毆打女粉絲，連帶原著小說兼電影總監JK Rowling都陷入恐跨性別言論，最終華納兄弟僅要求尊尼特普自動離開，而JK Rowling及Ezra Miller則仍留在劇組。

飾演葛林戴華德的尊尼特普離開，由丹麥男星Mads Mikkelsen接替。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

據英國傳媒《每日郵報》報道，《怪獸與牠們的產地3》的一名劇組員工確診感染新冠肺炎，導致電影在英國華納兄弟利維斯登工作室的拍攝工作被迫暫停。該報導引述知情人士稱：「只有在無法拍攝的情況下才會停止製作，沒人說這是誰，但那是一個無可取替的演員。」於是讓外界猜測是否曾表示身在片場的祖狄羅或艾迪烈柏尼。

雖然華納兄弟的發言人證實有關消息，但指出是一名幕後員工確診：「一位《怪獸與牠們的產地3》的員工對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。」華納兄弟指出，劇組人向非常謹慎，會定期做檢測，而今次就是定期檢測發現有確診。目前確診員工正在隔離，而基於安全考慮，《怪獸與牠們的產地3》將暫停拍攝工作。