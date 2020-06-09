怪獸3｜J.K羅琳轉個人背景做張家界　全新標題爆會再加入中國神獸

「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）上星期已宣布復工，雖然作者兼編劇的J.K.羅琳早已表示《怪獸 3》的主題城市是設定在巴西里約熱內盧，不過當《怪獸3》的副標題曝光後，令影迷紛紛猜測第3集的主軸會否轉移到中國？

J.K.羅琳早前將Twitter背景改為中國張家界。（網上圖片）

首先在《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），全新中國怪獸「騶吾」極受歡受，可愛程度爆燈之餘極搶鏡，令人更加期待牠之後的演出。

近日外國媒體《Production Weekly》爆料，提及《怪獸3》的副標題為「Vermillion」，而「Vermillion」該字有朱紅色的意思，引起影迷聯想到在《怪獸3》中，J.K.羅琳將會為大家帶來極具中國風采的古代神獸—朱雀（Vermilion Bird）！

中國神獸騶吾現身《怪獸2》勁得人喜愛。（《怪獸與葛林戴華德之罪》電影截圖）

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為何《怪獸3》頻頻跟中國扯上關係呢？因為早前J.K.羅琳將個人Twitter的背景圖改成中國張家界，當時已有不少呼聲指出她要帶「騶吾」返中國，甚至加入更多中國元素。另外在《怪獸》系列，每個國家都會有不同風格的魔法部，如果戰場轉移到中國的話，未知會否見到中國的魔法部呢？

但問題在於第3集的主題城市本就定於巴西里約熱內盧，目前會有如何的設定仍是未知之數。電影預計將於2021 年 11 月 12 日上映。

《怪獸3》疑似將會介紹全新神獸。（網上圖片）

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