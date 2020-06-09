怪獸3｜J.K羅琳轉個人背景做張家界　全新標題爆會再加入中國神獸

電影
撰文：
最後更新日期：

「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）上星期已宣布復工，雖然作者兼編劇的J.K.羅琳早已表示《怪獸 3》的主題城市是設定在巴西里約熱內盧，不過當《怪獸3》的副標題曝光後，令影迷紛紛猜測第3集的主軸會否轉移到中國？

J.K.羅琳早前將Twitter背景改為中國張家界。（網上圖片）

首先在《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald），全新中國怪獸「騶吾」極受歡受，可愛程度爆燈之餘極搶鏡，令人更加期待牠之後的演出。

近日外國媒體《Production Weekly》爆料，提及《怪獸3》的副標題為「Vermillion」，而「Vermillion」該字有朱紅色的意思，引起影迷聯想到在《怪獸3》中，J.K.羅琳將會為大家帶來極具中國風采的古代神獸—朱雀（Vermilion Bird）！

中國神獸騶吾現身《怪獸2》勁得人喜愛。（《怪獸與葛林戴華德之罪》電影截圖）

點擊重溫勁可愛「騶吾」：

+5
+4
+3

為何《怪獸3》頻頻跟中國扯上關係呢？因為早前J.K.羅琳將個人Twitter的背景圖改成中國張家界，當時已有不少呼聲指出她要帶「騶吾」返中國，甚至加入更多中國元素。另外在《怪獸》系列，每個國家都會有不同風格的魔法部，如果戰場轉移到中國的話，未知會否見到中國的魔法部呢？

但問題在於第3集的主題城市本就定於巴西里約熱內盧，目前會有如何的設定仍是未知之數。電影預計將於2021 年 11 月 12 日上映。

《怪獸3》疑似將會介紹全新神獸。（網上圖片）

點擊重點《怪獸》劇照：

+7
+6
+5
《怪獸》女星疑確診唔去醫院反獲讚　「你是《哈利》宇宙最好的」
【怪獸2】Eddie演呢幕拍足4日先收貨　J.K羅琳自爆完成第3集劇本
【怪獸與葛林戴華德之罪】Eddie玩啤牌魔術　要主持舔玻璃獸屎？
【怪獸2】Ezra Miller金秀賢守信現身韓國戲院　聊天擊掌勁親民
【怪獸2】Ezra Miller金秀賢闇黑怨靈合體　預告會現身韓國戲院
【怪獸與葛林戴華德的罪行】Eddie爆被刪戲份　表示理解卻感可惜
【怪獸與葛林戴華德之罪】尊尼特普首映簽名唔肯停　保鑣無奈硬扯
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。