怪獸3｜J.K羅琳轉個人背景做張家界　全新標題爆會再加入中國神獸

「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)上星期已宣布復工,雖然作者兼編劇的J.K.羅琳早已表示《怪獸 3》的主題城市是設定在巴西里約熱內盧,不過當《怪獸3》的副標題曝光後,令影迷紛紛猜測第3集的主軸會否轉移到中國?

J.K.羅琳早前將Twitter背景改為中國張家界。(網上圖片)

首先在《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald),全新中國怪獸「騶吾」極受歡受,可愛程度爆燈之餘極搶鏡,令人更加期待牠之後的演出。

近日外國媒體《Production Weekly》爆料,提及《怪獸3》的副標題為「Vermillion」,而「Vermillion」該字有朱紅色的意思,引起影迷聯想到在《怪獸3》中,J.K.羅琳將會為大家帶來極具中國風采的古代神獸—朱雀(Vermilion Bird)!

中國神獸騶吾現身《怪獸2》勁得人喜愛。(《怪獸與葛林戴華德之罪》電影截圖)

為何《怪獸3》頻頻跟中國扯上關係呢?因為早前J.K.羅琳將個人Twitter的背景圖改成中國張家界,當時已有不少呼聲指出她要帶「騶吾」返中國,甚至加入更多中國元素。另外在《怪獸》系列,每個國家都會有不同風格的魔法部,如果戰場轉移到中國的話,未知會否見到中國的魔法部呢?

但問題在於第3集的主題城市本就定於巴西里約熱內盧,目前會有如何的設定仍是未知之數。電影預計將於2021 年 11 月 12 日上映。

《怪獸3》疑似將會介紹全新神獸。(網上圖片)

