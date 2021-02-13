獲邀演反派Kraven the Hunter　知情人士爆奇洛李維斯有明確回覆

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-13 22:15

早前有外媒報道，SONY接洽奇洛李維斯（Keanu Reeves），邀請他在SONY的Marvel宇宙（SMU）中飾演反派Kraven the Hunter。然而據業內人士表示，奇洛李維斯早在幾個月前已經回覆實了。

早前突然傳出SONY接洽奇洛李維斯，商談飾演反派Kraven the Hunter的可能性。（網上圖片）

早前有外媒報道，指SONY有意找奇洛李維斯加入SMU，並且飾演蜘蛛俠的反派Kraven the Hunter。當粉絲仍然期待之際，據「The DisInsider」的總編輯Skyler Shuler指出，奇洛李維斯已經拒絕了SONY的邀請：「剛獲知悉SONY曾與奇洛李維斯就飾演Kraven the Hunter而接觸，但他在數個月前已經婉拒邀請。」他還確認了SONY的確有接洽奇洛李維斯，率先報道事件的《Illuminerdi》消息無誤，但他沒有透露婉拒的原因。

Skyler Shuler指奇洛李維斯已經拒絕了SONY的邀請。（Skyler Shuler Twitter 擷圖）

雖然Marvel Studios總裁今次沒有介入Kraven the Hunter這電影項目，但他曾表示，「Marvel差不多每次開戲都會與奇洛李維斯接洽」，目的就是能讓他以合適的方式出現在Marvel電影宇宙中。早在Kraven the Hunter前，又傳過Marvel Studios找他將演出月光騎士，但最終角色落在奧斯卡依撒（Oscar Isaac）手上。