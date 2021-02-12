【WandaVision】或為Jimmy Woo籌備個外傳　全新團隊加盟在即？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-12 21:15

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》是Marvel Studios的首部劇集，劇組除了找來第二梯隊的超級英雄成為主角外，還搭配其他次要的角色，當中包括曾在《雷神奇俠》第一及第二集出現的Darcy Lewis、僅在《蟻俠2：黃蜂女現身》登場的Jimmy Woo及已經長大成人的Monica Rambeau等。沒想到，這個全新搭配獲不少好評，更成功把次要的角色帶來新轉變。

Marvel Studios把Jimmy Woo帶到劇集《WandaVision》。（《WandaVision》劇照）

據了解，有傳Marvel Studios正醞釀以Jimmy Woo及Darcy Lewis為主角的外傳作品，皆因曾演出劇集《少年狼》（Teen Wolf）的美國導演、編劇兼演員的Stephen Ford早前在Twitter貼文，指他正向Marvel Studios總裁Kevin Feige推銷故事大綱。看來Jimmy Woo及Darcy Lewis有望在更多的Marvel電影宇宙的作品登場。

有傳Marvel Studios正醞釀以Jimmy Woo為主角的外傳作品。（Stephen Ford Twitter 擷圖）

其實在Marvel原著漫畫故事裏，Jimmy Woo的角色與Nick Fury非常相似，皆因他也擁有一班由他領導的超級英雄團隊「Agents of Atlas」，目前其成員有尚氣、Amadeus Cho版本的變形俠醫Brawn、由韓星成為超級英雄的Luna Snow、超級間諜White Fox、中國女超級英雄Lei Ling及蜘蛛俠的盟友，女超級英雄Silk，目前SONY正在籌備其個人電影，而MCU的版本則由美國女星Tiffany Espensen飾演。

Jimmy Woo的角色在Marvel原著漫畫與Nick Fury非常類似。（《WandaVision》劇照）

「Agents of Atlas」目前已經有兩名隊員在陣，至於當時Jimmy Woo成立這支超級英雄團隊是為了應付黃禍及紅色恐慌，當中最大的敵人就是傅滿洲。可是由於黃禍及紅色恐慌是仇外的衍生物，所以相信Marvel Studios會摒棄這個起源故事，就好像如今在《尚氣與十環幫傳奇》中，梁朝偉由原本「滿大人」改成「文武」。除此之外，「Agents of Atlas」曾與雷霆特攻隊正面對決，更曾與復仇者聯盟及變種特攻有過一次對決，再加上他們是秘密入侵及綠魔的重要角色，看來Jimmy Woo的角色在往後的Marvel電影宇宙作品非常重要。