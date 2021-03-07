香港劇組crew飯｜勁霉通菜鹹蛋飯未算最差　頭三甲難食到唔敢入口

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-07 13:57

較早前游學修和蕭若元（蕭生）各自拍片，隔空在網上辯論「香港電影業未死（已死）？」之議題，游學修覺得電影應該跟隨時代進步，不是說舊一套不可行，而是要發展更多不同方向，相反蕭生表示香港電影業已經冇人才、冇未來、回到8、90年代輝煌時光的機率等於零，引起網上對壘，游學修更講到遲些會邀請蕭生一同拍片大談香港電影業。

較早前游學修拍片反駁蕭若元。（《試當真》影片擷圖）

近年來不少人都有講過或聽過「香港樂壇已死」、「香港電影已死」，有人為此而心感不忿。不過三軍未動 糧草先行，有圈內人就冇睇咁遠，單單以眼前的開工飯盒同大家分析點解有人會冇心機拍嘢。有人更在網上表示︰「成日討論香港電影點解會死，你睇下開工食咩飯先啦！飯都唔好食，d（啲）工作人員又點會拍得開心嘅啫！成件事咪錯晒囉！」

Crew飯難食？定冇資格食好食嘅crew飯？（電影劇照）

因為該位網民發現到IG上開設了「香港Crew飯監察局」帳號，但當中有的劇組飯盒極為參差，有的富貴到食酒店外賣、最慘的可以係得發黃通菜加隻鹹蛋，更甚是有人打開個飯盒食咗一啖，先見到加餸「小強」，試問食咗呢啲飯盒，開工又點會開心？

「香港Crew飯監察局」開設一個月已有8百多位追蹤者。（網上擷圖）

「香港Crew飯監察局」寫到明「Crew飯係一個拍攝既（嘅）靈魂，本著愉快放飯，舒服用膳既（嘅）精神，為同業關注拍攝時既（嘅）每一餐膳食，務求做到個個有飯開既（嘅）理想，歡迎inbox 投稿。」

不過當中有些劇組飯盒睇見都覺得慘得離譜，豉油單腸仔菜芯飯、勁霉通菜鹹蛋豉油飯、魚柳硬過條命飯、勁dry蕃茄三文治等等，簡直係做足成日想食餐好都冇份。

點擊睇接受唔到嘅crew飯，由最好食嘅開始！