【WandaVision】保羅比特尼爆料　將有比奇異博士更驚喜角色登場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-24 13:00

Marvel Studios首部迷你劇《WandaVision》來到第七集，故事發展愈來愈引人入勝。早前「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）還爆料，表示「奇異博士」客串都並不是最大驚喜，更指粉絲仍未猜到準備登場的重磅角色是誰。此話一出，網上隨即出現五位人選。

《WandaVision》故事發展愈來愈引人入勝。（《WandaVision》劇照）

「幻視」保羅比特尼早前接受《Esquire》訪問時，提到網上流出劇透了不少電影或劇集的訊息。然而他又指出，粉絲至今仍未猜到《WandaVision》最大的驚喜：「實情是我們試圖把劇中所有角色保密，然而很多時候都因為網上流出而洩密。」

他續指出，至今尚有一位驚喜角色未被粉絲猜出：「大家都以為是奇異博士，但尚有一位角色未被公開，這讓人非常驚喜。我一生都渴望與這位演員合作，我們有一些讓人驚嘆的場景，我認為我們的化學作用非比尋常，火花西起。」

其實「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）在今月初也有透露類似消息，當時她被問到是否仍有驚喜未被流出：「是呀，我非常期待。」當時她還比喻該角色出現時，猶如《星球大戰》Luke Skywalker出場，充滿驚喜。

「幻視」保羅比特尼透露尚有一位驚喜角色未被公開。（《WandaVision》劇照）

雖然伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼最後都不可以公開該名演員，但後者近日也大讚粉絲以往的猜測讓他感到驚訝：「部份猜測驚訝得異常準確，但這人提到Mephisto？我現在不能說。因為我擔心會遭解僱。」莫非真的是Mephisto將會登場，皆因快銀在第六集時也有提到與他相關的「彩蛋」。

另有粉絲認為「磁力王」將會出現，但未知是伊恩麥基倫（Ian McKellen）還是米高法斯賓達（Michael Fassbender）版本。最後，也有粉絲認為「死侍」或會出現。其他網民猜測也有是由曉治積曼飾演的狼人，或是湯告魯斯版的鐵甲奇俠，但相信這兩者的機會極微。