WandaVision大結局｜感情線逼喊人　揭紅女巫成反派連接《奇異2》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-06 19:16

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel劇集《WandaVision》終於迎來大結局，今次Marvel準備了兩條片尾，為日後MCU繼續舗路。

以下含劇透，請斟酌觀看！！

《WandaVision》5日播出大結局。（《WandaVision》劇照）

雖然早前有傳出第9集大結局將會長達90分鐘，不過今集跟上集一樣約45分鐘，在最後一集講到「快銀」的伊凡彼得斯（Evan Peters）究竟是誰、白Vision的現身、師奶鄰居女巫Agatha Harkness的下場、紅女巫和幻視的結局。

白幻視的下場？

第9集承接上集結尾，一開始就講到紅女巫跟Agatha Harkness對峙，紅女巫在救走孖仔後白幻視突然現身，正當白幻視想傷害紅女巫時，幻視出場救出紅女巫再跟白幻視對打。不過過程中白幻視透露自己任務是摧毀幻視，幻視提出忒修斯悖論來解釋自己是在環境下所形成，加上他沒有心靈寶石，身上更沒有一個原裝配件，並不是本來的那個幻視，解除了互相傷害的危機。而白幻視被幻視激活數據中的記憶後，他：「我是幻視。」就飛走去了不知何處，相信這是首個埋下的伏筆。

+ 7 + 7 + 7

紅女巫真正覺醒

其二、第8集紅女巫跟Agatha Harkness對峙時，Agatha Harkness跟她說：「你在用Chaos Magic（混沌魔法），Scarlet Witch（紅女巫）。」今集更講到在Darkhold（黑暗之書）有一整章關於紅女巫的紀錄，那是地獄之書，紅女巫不是被生出來，而是被鍛造出來，能力甚至超越至尊法師，毀滅整個世界是你的命運。

根據漫畫，紅女巫多次毀滅再重啟宇宙，未知Agatha Harkness所說的「毀滅整個世界是你的命運」是不是日後會在MCU中可以看到。加上，在最後的片尾中，紅女巫正在閱讀黑暗之書並且在修煉魔法，相信門外正常樣貌的Wanda Maximoff只是她用魔法所控制。有理由相信紅女巫經過今次並未真正改過自新，反而是下定決心要去學識和控制好更多魔法，來靠自己實現自己想要的東西，例如一對孖仔、幻視和快銀。由此才能引伸到後來紅女巫會搞出不少混亂，成為《奇異博士2》的反派，要靠同為魔法師的奇異博士來收拾殘局。

+ 5 + 5 + 5

紅女巫、幻視感情線最感人

今集最為感人的必定是紅女巫和幻視的結局，大讚兩人的感情線極為令人動容，每每想起紅女巫親手殺死幻視以及親眼望住幻視死在自己眼前的慘況。在決定將Hex變返原型前，紅女巫和幻視先跟一對孖仔道別，後來只剩兩人時，他們的深情道別簡直會令人流淚，幻視：「我知道我們不能一直這樣，但在我消失前，我覺得有必要知道我是甚麼？」紅女巫：「你是留在我體內的心靈寶石碎片，你是我創造出來有血有肉的機械體，你能帶給我悲傷和希望，但最重要的是，你是我一生所愛的人。」

幻視則再講到：「之前我只是聲音沒有身體，有了身體又不是人類，但現在我們之間的回憶製造了這樣的我，誰知道我下次會甚樣出現呢？」紅女巫回應：「我們一定會再見。」這一場道別戲碼極令人感動，更令人相信紅女巫一定會再次創造出幻視。

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