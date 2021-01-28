【Marvel】美國隊長離開MCU　原作者撐尚氣可接任︰有很多可能性

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-28 10:30

由劉思慕、梁朝偉及Awkwafina等全華班主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），雖然電影映期因新冠肺炎而要延期上映，而影迷仍未見過電影主角尚氣的實力，但其創作人已經急不及待指他的「兒子」絕對有能力代替美國隊長。

Jim Starlin曾客串《復仇者聯盟4：終局之戰》，而他更是魁隆的創造人之一。（網上圖片）

艾斯納獎（Eisner Award）名人堂獎得主Jim Starlin是不少Marvel及DC漫畫角色的創作人，當中包括Marvel的超級英雄尚氣。他早前接受「Phase Zero」Podcast訪問時，提到尚氣有能力接替美國隊長的工作，繼而成為Marvel電影宇宙的未來核心。

Jim Starlin認為尚氣可以頂替美國隊長的離開。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據Jim Starlin認為美國隊長在Marvel電影宇宙一直堅守道德責任，而當他離開Marvel電影宇宙後，相信尚氣絕對有能力勝任這位置：「我想這由電影製作人決定，尚氣這角色有很多可能性，因此我覺得美國隊長的離開對我來說相當有趣。Marvel電影宇宙沒有了一位以道德為中心的角色，即使尚氣是一位殺手，但在我及其他漫畫家的策劃，尚氣很大程度可以成為美國隊長的代替者。」然而這一切卻有待電影的製作人處理。

以全華班主演的《尚氣與十環幫傳奇》，絕對是迪士尼的重點。（網上圖片）

除此之外，由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow），電影片長終於有定案。據迪士尼官方網站指出，電影片長133分鐘，比《鐵甲奇俠》、《雷神奇俠》及《美國隊長：復仇者先鋒》還要長，但卻比《黑豹》短。電影目前定檔在今年5月7日美國上映。