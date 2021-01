【Marvel】美國隊長離開MCU　原作者撐尚氣可接任︰有很多可能性

由劉思慕、梁朝偉及Awkwafina等全華班主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),雖然電影映期因新冠肺炎而要延期上映,而影迷仍未見過電影主角尚氣的實力,但其創作人已經急不及待指他的「兒子」絕對有能力代替美國隊長。