《尋秦記》公仔T恤淘寶有售　金像獎美指張兆康拒買堅持自製

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-19 14:27

科幻古裝經典劇集《尋秦記》，相隔20年後以電影版回歸。由天下一投資及發行，吳炫輝、黎震龍執導。首條宣傳片早前曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、歐瑞偉、黃文標等人全數回歸！

師弟決裂！（《尋秦記》預告截圖）

《尋秦記》第3集講到滕麗名飾演的善柔使用詭計，在元宗（元華 飾）傳授劍術給項少龍後，引來嚴平（李家鼎 飾），借元宗的手殺死嚴平，好讓作為刺客的她能獲得賞金。得知善柔陰謀的項少龍因痛失師父元宗，決定要跟她分道揚鑣，在投宿客棧晚上因太熱決定要脫去層層衣物，終於露出了現代的公仔T恤。

《尋秦記》第3集項少龍以現代公仔T恤登場。（《尋秦記》劇照）

不少眼利的影迷發現電影版《尋秦記》中，同樣有出現返「一模一樣」的公仔Tee，笑指項少龍件Tee着足20年。電影公司方面回應其實項少龍身上所着的公仔白Tee，係劇組服裝部重新再畫，完美神還原公仔白Tee，服裝指導為張兆康先生，而張兆康更於2020年憑作品《花椒之味》獲得第39屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，來頭唔細架！他更曾參與多部電影作品，包括《過春天》、《擺渡人》（聯同張叔平獲第54屆金馬獎最佳造型設計）、《一念無明》、《狂舞派》、《激戰》、《手捲煙》等等。

張兆康於2020年憑作品《花椒之味》獲得第39屆香港電影金像獎最佳美術指導獎。（陳順禎 攝）

項少龍同款公仔衫淘寶有售。（網上擷圖）

問及電影公司後得知，其實在開拍電影版《尋秦記》前淘寶已有該件公仔Tee，僅45人民幣即可獲得項少龍同款，但劇組考慮到質素上的問題，還是堅持自己重新整過一件，加上要呈現出歷史的痕跡，所以在製作上特意將橙色公仔的顏色整得更淡，極有心創作之餘更顯細心。不過都有影迷有問：「項少龍用開邊隻牌子洗衣粉？」十分搞笑。

點擊睇《尋秦記》最新劇照：

+ 2 + 2 + 2

《尋秦記》電影版首預告精彩場面：