又一超級英雄告別Marvel　直指拍攝過程不愉快︰終於解脫了…

【Marvel／銀河守護隊】荷里活男星戴夫巴蒂斯達（Dave Bautista）在進入演藝圈闖盪前，曾為WWE職業摔角手，靠著壯碩身材演出不少狠角色，其中一位代表性人物即為《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy／星際異攻隊）中的「毀滅者達拉斯（Drax the Destroyer）」。然而，當談起這位讓他聲名大噪的角色時，他卻以「解脫」一詞來形容，透露出不想再扮演這個人物的心境。



在近日《GQ》訪談中，戴夫巴蒂斯達聊起了多年來飾演達拉斯一角時說著：「我很感激，也愛這角色，但能畫下句點真的讓我解脫了。」

【圖輯】點圖放大看更多巴蒂斯達（Dave Bautista）照片👇👇👇

+ 8

他進一步解釋說道：「拍攝過程並不總是很愉快，要演出這位人物是很難的。妝髮的過程真的是打倒我了耶，我不知道我是否想以達拉斯這個角色作為我的經典作代表—這種演出實在是有點蠢，我想要拍更多劇情類的作品。」

戴夫巴蒂斯達自《銀河守護隊》起，待在Marvel電影宇宙近十年，出演七部作品，而今年將推出的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）會是他告別Marvel之作。

【相關圖輯】細數20位演員MCU出道價 梁朝偉演文武傳袋6000萬排第二？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

未來，他除了有《沙丘瀚戰2》（Dune: Part Two）、《生化危機》（Resident Evil／惡靈古堡）系列導演保羅安德森（Paul Anderson）新作《In The Lost Lands》、科幻電影《Universe's Most Wanted》，以及禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan／奈沙馬蘭）最新編導作品《敲敲門》（Knock at the Cabin）等。

延伸閱讀：

《怪奇物語》「威爾」諾亞施納普出櫃！曝真實心聲「我比想像中的更像威爾」

《驚天營救2》野心滿滿！克里斯漢斯沃曝「有史上最大規模特技場面」

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】