又一超級英雄告別Marvel　直指拍攝過程不愉快︰終於解脫了…

【Marvel/銀河守護隊】荷里活男星戴夫巴蒂斯達(Dave Bautista)在進入演藝圈闖盪前,曾為WWE職業摔角手,靠著壯碩身材演出不少狠角色,其中一位代表性人物即為《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy/星際異攻隊)中的「毀滅者達拉斯(Drax the Destroyer)」。然而,當談起這位讓他聲名大噪的角色時,他卻以「解脫」一詞來形容,透露出不想再扮演這個人物的心境。



在近日《GQ》訪談中,戴夫巴蒂斯達聊起了多年來飾演達拉斯一角時說著:「我很感激,也愛這角色,但能畫下句點真的讓我解脫了。」

他進一步解釋說道:「拍攝過程並不總是很愉快,要演出這位人物是很難的。妝髮的過程真的是打倒我了耶,我不知道我是否想以達拉斯這個角色作為我的經典作代表—這種演出實在是有點蠢,我想要拍更多劇情類的作品。」

戴夫巴蒂斯達自《銀河守護隊》起,待在Marvel電影宇宙近十年,出演七部作品,而今年將推出的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)會是他告別Marvel之作。

未來,他除了有《沙丘瀚戰2》(Dune: Part Two)、《生化危機》(Resident Evil/惡靈古堡)系列導演保羅安德森(Paul Anderson)新作《In The Lost Lands》、科幻電影《Universe's Most Wanted》,以及禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan/奈沙馬蘭)最新編導作品《敲敲門》(Knock at the Cabin)等。

