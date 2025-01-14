曾經擁有影評｜徐梓耀自嘲出土文物　卻意外保留香港昔日美好光景

【曾經擁有／影評】有什麼東西或事情，你或妳是曾經擁有過，至少依然銘記在心呢？這個問題，相信大家經歷過舊日的生活，當初的人和事，片段消逝過後，這些回憶又會留在大家的心坎中嗎？曾拍攝電視劇《地產仔》導演徐梓耀，最新上映的編導電影作品，以一個熱愛電影的「痴漢」，回望過去曾經擁有的一切。《曾經擁有》時間雖然過去，人物和地點也在改變，珍惜眼前的一切，電影卻記下這些曾經擁有的美好時光。



《曾經擁有》時間雖然過去，人物和地點也在改變，珍惜眼前的一切，電影卻記下這些曾經擁有的美好時光。（《曾經擁有》劇照）

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《曾經擁有》故事講述吳少金是一位熱愛電影的人，經常出現於片場的人，收藏影碟和電影週邊品，熟悉電影的製作，消息十分靈通。他的一舉一動，卻引起了電視台的編輯電視台姜世傑，她懷疑吳少金就是專門敲詐電影公司的神秘影評人「劣評小王子」，於是她便開始跟隨吳少金，追查他的真正身份。這時，姜世傑卻發現吳少金的背後，原來是埋藏了一個不為人知的過去，從而再去真正地認識他…

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《曾經擁有》是徐梓耀於2017年自編自導的首部劇情長片，跟另一編劇林敏怡合編，是徐梓耀首部執導的劇情長片。眾所周知，影片原題為《電影痴漢》，無可否認，這個片名會是比較商業，甚至是能夠吸引觀眾入場的主要元素，亦切合片中主角設定，是一位對電影十分著迷，無所不知的男子。觀看電影之前，大概也會覺得懷疑與好奇，為何片名會突然被改成現在的《曾經擁有》呢？觀畢電影過後，就明白到這個片名的真正意義，甚至會是覺得這個片名會是更切合電影的主題。

導演徐梓耀（後排右四）。（資料圖片）

電影的前設，以這位對香港電影耳熟能詳的吳少金，作為故事的主線發展，隨著他的聚焦，一舉一動，突顯出電影的主題，引申至姜世傑的出現，二人之間的互動，展開了他們的「曾經擁有」，站在今日的他和她，漸漸地在思考過去的憶記，曾經在我們身旁經過的一切，或許這也是值得回看的美好時光。正當觀眾們都以為這是關於這位「痴漢」的人物故事之時，其實這並不完全正確，劇情的主線是跟隨著吳少金展開，而描寫的是不同人物對於過去的回望，吳少金心裡一直未能忘記的人和物，甚至姜世傑對於過去以為沒有人會知道的事，卻被吳少金記在心裡，讓姜世傑感到自己的存在。

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影片主要是發生在紅磡和深水埗，兩個都是當時準備展開社區重建的地區，無獨有偶，最近有不少的電影，不論是劇情片還是紀錄片，都是以紅磡作為主要場景，究竟紅磡這個地方是有什麼吸引之處嗎？這個包含很多人和物的地區，舊區中的寶石戲院屹立不倒，一間在紅磡區經歷多時戲院，手劃的戲票，舊有的座位，這些都是作為影迷的「曾經擁有」。無可否認，今天大家的要求，這把這些過去擁有過的地方漸漸抹掉，但是，沒有這些的「曾經擁有」，那會有今天大家的要求或追求嗎？

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電影已經過去了八年，八年過後，人在變，世界也在變，但是電影卻沒有因為時間的過去而改變，電影就下了當時的面貌和情感，雖然徐梓耀自嘲這是「出土文物」，但是文物也會有其可取之處。當然，電影是有不少的沙石，有不完美的部份，但是，電影裡的「真」，卻是突顯出電影的重點，片中的吳少金和姜世傑就是一位很率真的人物，他們對電影與過去的懷勉，觀看時也會在思考對於過去的回望。

身為影迷，對於電影中最為感慨和深刻的部份，是華懋戲院，這家於1987年開幕，2013年結業的戲院，是當時唯一全日放映子夜場、深夜場與超深夜場的戲院，可說是一家「傳奇」的戲院，是影迷的一個集體回憶。電影拍攝的時候，華懋戲院已經結業，徐梓耀則以回憶的方式，把這家戲院「重現」，成為電影中的其中一個主要的篇幅，或許這對於徐梓耀來說，華懋戲院既是一個回憶，也是一個香港戲院的美好和珍惜的時代，呼應著「曾經擁有」的命題。

今天，回看片中各位演員八年前的演出，確實是有點趣味：那時的姜皓文，還未成為「翠絲」，這是他首部擔正演出的電影，表現未算是最佳的狀態；而廖子妤則是《骨妹》「19號」後的她，感覺幼嫩，但不減自然，今天回看他們二人當時的演出，依然感到青澀的感覺，彼此仍在掌握演出的定位。除了他們二人外，還有當時仍未演出《一秒拳王》的周國賢，陳靜與徐浩昌等演出，以及2023年離開的孟海，他們的演出，也是帶給觀眾一份曾經大家擁有過的電影的風光時代。

《骨妹》由廖子妤、余香凝主演。（資料圖片／黃寶瑩攝）

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從《電影痴漢》到《曾經擁有》，在這八年的光景裡，事過境遷，片名雖然改了，片中部份的場景與演員也終於在銀幕上映，但是，電影就是保留了這些曾經過去改變的一切，今天回看，其實是對這些曾經的美好就下來，這是每一部電影能夠給予觀眾的動人一刻。雖然，影片仍有很多不足之處，但是對於徐梓耀當時的創作，從這位電影痴漢的角度，伸延至對於曾經過去人和物懷勉和憶記，要去學懂珍惜身邊的一切，倒是勾起了對過去回望的情感，大概這就是電影的「純粹」。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​