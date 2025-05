傳甄子丹自導自演《殺神John Wick》外傳　劇情聚焦與一女神對決

上個月末《殺神John Wick》外傳電影《殺神John Wick之芭蕾殺姬》( From the World of John Wick:Ballerina)才發布首個預告,近日知名外媒《Variey》繼續揭露另一部《殺神John Wick》外傳電影《Caine》的獨立故事已有進一步角色發展。



傳《殺神John Wick》外傳電影《Caine》的獨立故事已有進一步角色發展。(《殺神John Wick 4》劇照)

消息稱澤山璃奈將回歸《殺神John Wick》外傳《Caine》

倘若有看過《殺神John Wick 4》的影迷,應該都還記得其片尾暗示,飾演「島津明」的澤山璃奈(Rina Sawayama)會去找殺害她父親的人「Caine」尋仇,而飾演其刺殺劍客的角色便是甄子丹本人,因此《殺神John Wick》外傳《Caine》會接續在此作之後,是個相當合理的安排。

片尾暗示澤山璃奈(Rina Sawayama)會去找殺害她父親的人「Caine」尋仇。(《殺神John Wick 4》劇照)

目前尚無法確定《殺神John Wick》外傳電影《Caine》具體拍攝細節,不過據悉本作將在今年下半年開拍,主演與導演部份將交由甄子丹負責,並與系列製作人Chad Stahelski攜手合作、《未來戰士Zero》(Terminator Zero)主創Mattson Tomlin則執筆劇本規劃,感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

