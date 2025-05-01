Netflix 5月必看片單：未知的首爾/吞金/忘了我記得/魔鬼的計謀2

【Netflix 5月必看片單】五一勞動節你會選擇宅在家追劇嗎？ 5月有多檔好戲，除了有金馬影后謝盈萱出演的新劇，第一季好評不斷的《魔鬼的計謀》，第二季也即將推出，還有朴寶英在《未知的首爾》裡一人分飾四角。這麼多好戲怎麼能錯過？《網路溫度計DailyView》幫您整理Netflix的新片片單，以及新劇亮點。



5月有多檔好戲，當中包括謝盈萱、秦漢主演的新劇《忘了我記得》。（《忘了我記得》劇照）

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《忘了我記得》5/23全球獨家

《忘了我記得》劇情聚焦於每個家中常會潛意識選擇「忘記」，但卻深耕心底「記得」的又哭又笑的故事。

女主角程樂樂（謝盈萱 飾）是一位棟篤笑演員兼職便利店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。除了和丈夫張凱（霍建華 飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢 飾）的種種問題 。一次誤打誤撞下，樂樂站上棟篤笑舞台，開始了做棟篤笑的生涯。這一連串的意外讓樂樂鼓起勇氣，在工作與生活中，打破重構了自己和至親、戀人、朋友的關係。

女主角程樂樂（謝盈萱 飾）是一位棟篤笑演員兼職便利商店店員。（《忘了我記得》劇照）

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此次謝盈萱首次挑戰棟篤笑演員的角色，加上繼《華燈初上》後再度出演台劇的霍建華，以及許久未出現在螢光幕前的秦漢，華麗的卡司陣容使得預告一出就讓粉絲們直呼期待。

霍建華繼《華燈初上》後再度出演台劇。（《忘了我記得》劇照）

《他們的春夏秋冬》5/1

改編自1981年同名電影，故事中六位老友一起出遊度週末，卻得知他們之中有對伴侶即將分手。兩兩成對的六人，分別是凱特（Tina Fey飾）與傑克（Will Forte飾）、尼克（Steve Carell飾）與安（Kerri Kenney-Silver飾）、丹尼（Colman Domingo飾）與克勞德（Marco Calvani飾），所有人都因為這個消息手忙腳亂。在接下來一年間，觀眾將跟隨這群好友度過四次假期，看見這項變動如何影響他們彼此的關係，讓舊問題和新矛盾一一浮上檯面。

《他們的春夏秋冬》（The Four Seasons）由Tina Fey、Lang Fisher、Tracey Wigfield創作，爆笑又動人，是一封謳歌長久婚姻與深厚友誼的情書。

《魔鬼的計謀：第2季》5/6

第1季廣受好評的超燒腦刺激益智實境秀《魔鬼的計謀》（The Devil's Plan）也即將迎來第2季，實力超群的選手展開新一輪鬥智！從圍棋高手、職業撲克選手，到荷李活演員、新聞主播及律師，最後究竟誰能勝出？

玩家接受一連串關於智謀、邏輯與心理博弈的終極考驗，最終贏家可抱走高額獎金。本季最大亮點是新增多位來自各行各業的全新成員，集結頂流韓星、藝人與高材生們。目前公佈的參賽者包含Super Junior圭賢、《換乘戀愛2》的鄭泫揆、藝人CHUU、《雨傘學院》（The Umbrella Academy）Justin Min、韓國知名主播姜智榮與韓國圍棋高手李世石等人皆將參與。全新的組合、升級的挑戰與更加緊張刺激的對決，勢必再次掀起熱潮！

《未知的首爾》5/24獨家

講述一段充滿溫度的成長旅程，深入探討身份認同與愛的主題。朴寶英將於這部劇中首次一人分飾四角，雙胞胎姊妹一個住在首爾，一個出身鄉下，背景天差地遠的兩人決定交換生活，各自在人生的陌生領域中摸索前行，逐漸找到愛與真實的自我。

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《吞金》5/16

失蹤多年的富商之子突然回來，卻失去了記憶，他真的是虹朗嗎？還是一個攪亂人心與家庭羈絆的陌生人？

朝鮮富商之子虹朗失蹤，異母姊姊缺離（曹寶兒飾）一直在拚命尋找他。多年後，虹朗（李宰旭飾）帶著秘密重新歸來，失蹤時還是個孩子的虹朗，如今已是成年男子，與缺離之間產生了複雜難解的情愫。這部愛情推理時代劇由此揭開序幕，細膩描繪角色的秘密和欲望，以及他們之間密不可分的關係。

《母愛食堂》5/9

為了紀念過世的媽媽，喬伊斯卡拉維拉（雲斯韋漢／Vince Vaughn飾）不惜賭上一切開了間意大利餐廳，還請了一群當地的婆婆來掌廚。《母愛食堂》（Nonnas）改編自真實故事，以真摯動人的風格向美食、家庭與人生的酸甜苦辣致敬。

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