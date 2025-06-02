Disney+六月必看片單：職業特工隊1-6/美國隊長4/我們的電影

動作神作、Marvel英雄、催淚韓劇、地獄廚房和暗黑動畫，Disney+ 6月片單火力全開！湯告魯斯《職業特工隊》（Mission: Impossible）1到6集一次看，新任美國隊長霸氣登場，《我們的電影》（Our Movie）保證哭爆，《鋼鐵心》（Ironheart）、《大熊餐廳》（The Bear）、《終極戰士》（Predator）接力上架，這個月絕對追不完！



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《職業特工隊》1至6集 6/1～7/31期間限定

湯告魯斯（Tom Cruise）的神級代表作《職業特工隊》系列，這個橫跨25年的特務經典，見證伊森韓特如何從孤膽特工成長為領導IMF團隊的傳奇人物。從1996年首集懸吊空降的經典場面，到後期《叛逆之謎》中直升機追逐的驚險高潮，場場皆是動作場面與智慧計謀的完美結合。對粉絲來說，這是一次難得的複習課；對新觀眾來說，則是補足暑假壓軸大片《最終清算》前的最佳入門，記得設定好提醒，把湯告魯斯的極限挑戰一次看個過癮！

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《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World） 5/28上架

Marvel宇宙邁入新紀元，由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）正式接棒成為第四代美國隊長，開啟無血清英雄的新篇章。這位全新美隊不靠超能力，以堅定信念與戰鬥技巧對抗邪惡勢力，展現「平凡人也能成為英雄」的核心精神，感動無數影迷。

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本片另一大亮點，是傳奇影星夏里遜福（Harrison Ford）驚喜加盟，飾演變身「Red Hulk」的羅斯總統，氣場爆棚被網友狂讚「直接炸場！」不僅老粉絲激動不已，片中隱藏的驚喜角色與彩蛋也讓人看得目不轉睛，是新手入門Marvel宇宙的絕佳起點。安東尼麥基更笑言：「我是唯一沒注射過超級士兵血清的美國隊長！」這句話讓影迷直呼超真誠。《無畏新世界》不只是繼承，更是重新定義了「美國隊長」這個象徵的價值。

《我們的電影》6/13上架

被譽為「年度最催淚韓劇」，由「百想視帝」南宮珉搭檔《黑道律師文森佐》人氣女星全余贇，聯手演繹一段跨越病痛與創作瓶頸的深刻愛戀。本劇共12集，講述新銳導演李濟河（南宮珉 飾）在首部電影大獲成功後，陷入「第二部作品詛咒」的陰影，為了突破創作困境，他大膽啟用罹患絕症、懷抱演員夢的女子李多恩（全余贇 飾）擔任新片女主角。這項決定震撼業界，也悄悄改寫兩人的命運。隨著拍攝展開，兩人逐漸在彼此身上找到勇氣與安慰，在限時的人生裡展開一段無可取代的療癒之戀。劇情細膩寫實、情感張力十足，是那種看完會沉默許久、眼眶泛紅的作品。觀影前，請備好衛生紙與平靜的心。

《鋼鐵心》6/25上架

Marvel電影宇宙（MCU）在《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）與《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again）結束之後，即將迎來的新作，也是Marvel第五階段的新女英雄！講述年輕天才發明家莉莉威廉斯（多米妮克索恩Dominique Thorne 飾）在《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）事件後回到家鄉芝加哥，打造出媲美鋼鐵人的高科技戰甲，成為新世代的「鋼鐵繼承者」。不過她很快捲入一場科技與魔法交鋒的陰謀，與來自神秘組織的紅鬥篷（安東尼拉莫斯 飾）展開驚險對決。本劇不僅延續Marvel宇宙的世界觀，更深入探討年輕女性在英雄身份與自我探索中的拉扯與勇氣；羅拔唐尼曾親自讚賞這部作品，粉絲怎能錯過。

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《大熊餐廳》第四季 6/26上架

被外媒盛讚為「史上最佳劇集」的《大熊餐廳》，被譽為「地獄廚房版心靈雞湯」的《大熊餐廳》再度端出強烈風味！第四季承接前一季結尾，卡米與夥伴悉尼、里奇持續在芝加哥經營餐廳，這一次，他們不只是要「撐過去」，而是試圖打造一間真正意義上的夢幻餐廳。全新一季中，面對資金、人際、時間壓力與過往創傷的輪番考驗，每位角色都將面對內在極限的挑戰。《大熊餐廳》憑藉第三季橫掃11項艾美獎，成功證明這不是單純「廚房劇」，而是深度剖析焦慮、創造與堅持的心靈史詩。強烈推薦給正在人生「掙扎模式」中的你，從油煙中找到一絲出口。

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《終極戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers） 6/6上架

這部動畫影集根本是給大人看的史詩戰鬥鉅作！以三段跨越時空的戰士傳奇為主軸，重現人類歷史上最強悍的求生意志。一位維京戰士母親為替遭屠村的家人復仇、懷抱幼子的她踏上血淋淋旅程；幕府時代，一名忍者在忠誠與野心間陷入背叛漩渦；二戰期間，一位美軍飛官深入調查神秘外星勢力，意外揭開人類未知的秘密。全劇動畫風格類似《奧術》，畫面暗黑又精緻，配樂與節奏感營造出高張力氛圍。每一集都是一段充滿血性與信念的生死試煉，適合熱愛史詩、戰爭與陰謀元素的你！

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