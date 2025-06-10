哈利波特魔法世界真實分裂「他」撐JK羅琳　變相與三主角劃清界線

《哈利波特》（Harry Potter）系列暢銷多年，全新劇集版也即將開拍，然則原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）多次發表對跨性別族群不友善的言論，她過去關愛有加、主演《哈利波特》電影才走紅的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）等要角都曾表示不認同她的言論，不過在故事中與哈利波特壁壘分明的「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）近期受訪，則不願多提此事爭議，反而逆風力挺「恩人」，感謝羅琳的多年栽培。



「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）逆風力挺「恩人」羅琳。（IG@t22felton）

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湯姆近日出席東尼獎，在現場接受外媒訪問時，提到自己最近回歸舞台劇飾演同一角色，除了表達期待，被問及原作者J.K.羅琳的爭議性言論，他則坦言沒有特別關注，但也坦言這對他確實有所影響，但這些卻絲毫不影響他對羅琳的感激：

「我經常提醒自己，我很幸運能環遊世界，像現在人在紐約，我從來沒看過有什麼能比《哈利波特》，更能讓全世界的人聚在一起。而這一切，都是因為她（J.K.羅琳），我對此心懷感激。」



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羅琳曾多次出現爭議發文而引發眾怒，去年還在巴黎奧運期間，抨擊台灣拳后林郁婷以及阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）的性別爭議，而就在這幾年，連《哈利波特》3主角丹尼爾域卡夫、路拔格連、愛瑪屈臣等要角都曾表示不認同她的言論，然則，羅琳去年就公開表明她對丹尼爾、愛瑪屈臣等人非常介意，也不打算接受他們的道歉。

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