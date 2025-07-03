魷魚遊戲3｜網民選出最廢4人組　魏嘏雋太蠢害死人「她」可有可無

Netflix韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）已在上週全數上架，大結局也呈現兩極化的評價，有觀眾認為「躲貓貓遊戲」確實殘酷又狗血、「跳繩遊戲」場面驚人，但也有人認為李政宰的選擇太過「聖母」，相當套路。韓國同樣也有許多觀眾發起討論，其中這些角色更是被批評：「他到底來幹嘛的」！



網民選出《魷魚遊戲3》最廢4人組。（《魷魚遊戲3》宣傳圖片）

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一位韓國網友在娛樂論壇Theqoo發文，標題為「看完整個《魷魚遊戲》系列，真的讓人覺得不知道來幹嘛的角色」，發文者選出的就是魏嘏雋飾演的刑警「黃俊昊」，還不滿批評：「他甚至沒玩遊戲就爽拿獎金！」該篇文章強烈引發其他觀眾共鳴。

其他韓國網友表示：

「他就只是現身喊一聲『哥』」

「明明就是刑警但蠢得要死，害周遭的人都死了」

「這條支線根本沒有也沒差」

「我從第二季開始就非常質疑這個角色有必要存在嗎」

「唯一的優點就是不會暈船」

「第一季的黃俊昊很有魅力，但導演把這個角色搞得很沒路用」

「智商比奇勳還低，笑死」

「他要不是因為崔理事早就被送去陰間了」

「至少也向李秉憲開一槍吧」。



其他還有韓國網友認為如果黃俊昊為了見上哥哥一面，而混進參賽者之中參與比賽，或許在劇情上更有張力；也有人認為第二季、第三季劇情從根本上就已經爛掉，事到如今討論角色塑造也沒救；由於魏嘏雋飾演的角色幾乎都跟「朴船長」吳達洙貼在一起，還有人狂酸：

「他是來捧吳達洙復出的嗎？」



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另一個被認為超沒用的角色就是李大衛飾演的「朴敏修」，劇中膽小懦弱還為了自保而被拉攏進薩諾斯隊伍，然而整個角色根本沒有成長曲線或足夠動人的劇情。李陣郁飾演的「重症女童單親爸」朴璟碩同樣遭批，韓國網友指出：

「他的角色也不下場玩遊戲、也不暗中破壞殺士兵，到底在幹嘛？」



朴圭瑛飾演的脫北者士兵與遊戲貴賓VIP也被認為可有可無，甚至還有人說應該要刪掉這些並把第二季、第三季合為一季播出才對。

魏嘏雋先前接受台灣媒體訪問時就曾為自己演出的「黃俊昊」辯駁：

「對俊昊來說朴船長就是救自己一命的恩人，當時證據不足，所以無法得到警方任何幫助，在孤軍奮戰的過程中，就算幫一點點，朴船長也是唯一一個願意幫忙的人。但俊昊這段故事在劇中並沒有出現，所以很多觀眾可能無法產生共鳴。但就俊昊的立場來說，朴船長是非常令他感謝的人物，所以自然會信賴他，而我也是在信賴朴船長的這個基礎上演出的。」



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